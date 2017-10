Rosell ve "insuficiente" la respuesta de Puigdemont: "Era una ocasión para echar el freno y volver a la legalidad"

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha calificado de "insuficiente" la respuesta dada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al requerimiento enviado por el Gobierno para que aclarara si proclamó o no la independencia durante su discurso ante el Parlamento catalán.

Rosell, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha lamentado que Puigdemont no haya aprovechado su carta para "echar el freno y volver a la legalidad". "Por desgracia, esto no lo dice. Era una ocasión para hacerlo (...) Hay tiempo de rectificar, pero salvarse en la prórroga es difícil", ha subrayado el dirigente empresarial.

Respecto a las apelaciones al diálogo que ha hecho Puigdemont, el presidente de la CEOE ha señalado que primero debe volver a la legalidad porque aquí la ley no se ha se ha aplicado. "Las leyes se pueden cambiar, se hace constantemente, pero antes hay que volver a la legalidad. A partir de ahí se puede hablar de todo", ha opinado.

En este sentido, ha reconocido que la reforma constitucional es una de las vías si ayuda a resolver los problemas y a actualizar la legislación. No obstante, cree que esta reforma no debería ser cosa de unos pocos, sino del conjunto de la sociedad.

"LAS EMPRESAS NO VOLVERÁN SIN SEGURIDAD JURÍDICA"

Preguntado por la fuga de empresas de Cataluña ante el desafío independentista, Rosell ha explicado que lo que quieren las empresas es seguridad y tranquilidad jurídica y cuando estos factores "se alteran", es normal que las empresas velen por sus clientes, proveedores y trabajadores.

En su opinión, y en el caso concreto de los bancos con sede en Cataluña, "no les quedó otra opción" que trasladar su sede social ante la incertidumbre existente en Cataluña. "Hasta que no vuelvan a tener máxima tranquilidad y seguridad jurídica, las empresas estarán donde tienen que estar", ha añadido.

En relación a las acusaciones de que los empresarios han actuado tarde en el conflicto catalán, Rosell ha asegurado que han estado avisando de "muchas modos y de mil maneras distintas", tanto en público como en privado, pero ha dejado claro que los empresarios no son quienes tienen que resolver los problemas políticos.

"Desde hace tiempo, los que vivimos allí hemos visto el problema, pero pensamos que se arreglaría. Nos hemos dedicado a salir de la crisis, pero no nos pueden pedir a los empresarios que resolvemos problemas políticos. (...) El fuego en las empresas no se puede prever, y no se pone agua hasta que está ardiendo. Pero cuando ves la mínima posibilidad, reaccionas y además de fulminantemente", ha indicado.

UN BOICOT SERÍA "FRATRICIDA"

A quienes le han acusado de tibieza en sus declaraciones sobre el conflicto catalán, Rosell les ha respondido que siempre ha sido muy claro y contundente. "Pero no soy una persona extremista, intento estar en el centro, porque represento a los empresarios españoles y no todos piensan lo mismo", ha indicado.

El dirigente empresarial cree que ha faltado pedagogía e información en el debate sobre la independencia, pues "se ha dejado a los números de lado" y no se ha explicado que Cataluña exporta la mitad de su producción.

Preguntado por un posible 'boicot' a los productos catalanes, Rosell ha afirmado que hacerlo sería "fratricida" y cree que la gente está "por encima de todo eso". Lo que sí ha apuntado es que, a raíz del desafío catalán, recibe muchas llamadas desde el exterior, algunas de inversores internacionales, preocupados con la situación. "Y eso no había pasado antes", ha concluido.