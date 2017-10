Rovira (ERC) exige al Gobierno que se disculpe y se interese por los votantes heridos

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha exigido este lunes al Gobierno central que se disculpe por la actuación policial del domingo en Catalunya y se interese por el estado de los votantes heridos: "Lo que tiene que hacer hoy es disculparse".

"El Estado, mediante su policía, ordenó una violencia clarísima ante miles de ciudadanos que democrática y pacíficamente hacían cola para votar", ha criticado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, y ha pedido al Ejecutivo central que se retracte de lo ocurrido en lugar de iniciar contactos con partidos políticos.

Tras las escenas del 1-O, Rovira ha reclamado "una intervención clara de la Unión Europea y de la comunidad internacional" para proteger los derechos de los ciudadanos catalanes, que se vieron vulnerados este domingo, ha considerado.

"No he pedido una mediación: para proteger los derechos fundamentales nadie tiene que mediar. La UE lo que tiene que hacer es intervenir", ha asegurado la también portavoz de JxSí, quien ha lamentado que no se puede mediar en el conflicto entre la Generalitat y el Estado porque el Gobierno central no se siente parte, ha dicho, del contencioso.

Rovira ha pedido poner en valor la jornada de votación y el esfuerzo de los ciudadanos que se movilizaron durante horas para organizar la votación, facilitar las urnas y las papeletas, y evitar el cierre de colegios.

Según la republicana, los resultados favorables a la independencia han dado un "mandato clarísimo" para que Cataluña abra un proceso constituyente que culmine con la instauración de una república independiente, por lo que el Parlament deberá darles respuesta, ha indicado.