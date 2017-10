Rovira (JxSí): "Hoy fundamos un nuevo país"

Lo ha dicho en el pleno específico de Parlament en el que se debaten las consecuencias para Cataluña de la aplicación del 155, donde ha admitido las complicaciones de implementar un Estado independiente: "Vienen tiempos difíciles, pero no tenemos alternativa".

Rovira ha cargado contra la "aberración absoluta" que supone la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y ha asegurado que este país se puede fundar con el mandato que surgió de la votación del 1 de octubre de este año.

"Estamos aquí para cumplir el mandato del 1 de octubre. No solo ganamos el referéndum, protegimos los derechos de los ciudadanos", ha concluido Rovira, que ha pedido que en los próximos días la ciudadanía actúe siempre con civismo.

También ha acusado al Estado de utilizar a la policía para perseguir a los independentistas: "Que no nos sigan más. No quiero que me hagan fotografías cuando salgo de casa para acompañar a mi hija al cole".