Rubalcaba dice que Cataluña tendrá un presidente constitucional y estatutario

El exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha augurado que Cataluña tendrá "un presidente constitucional y estatutario" porque el Estado "no va a desistir del cumplimiento de la Ley" y los independentistas "no quieren a Puigdemont porque saltarse la ley tiene sus riesgos".

Una apuesta que ha realizado en el marco de una charla que ha impartido esta noche en el Colegio Mayor Fray Luis de León de la Universidad de Salamanca sobre la situación política actual.

Pérez Rubalcaba ha defendido la actuación del Estado en Cataluña para restaurar la ley que el Gobierno de la Generalitat se había saltado, aunque ha reconocido que no es lo mejor que la defensa de la ley se tenga que hacer a través del Código Penal.

Se ha mostrado convencido de que habrá "un presidente constitucional y estatutario", de que desgraciadamente hay "dos Cataluñas que están muy separadas" y de que el independentismo "es un proceso imposible, porque no se puede fracturar una sociedad que está divida en dos".

Desde su punto de vista, la nueva legislatura en Cataluña "no va a ser igual" a la anterior porque "los independentistas no van a ser un bloque homogéneo", aunque, de momento, "no quieren decirlo por si hay elecciones y lo pagan caro".

"Estamos en un momento de ver lo que le dan a Puigdemont", del que ha dicho que no es un exiliado, sino un fugado, "para no ser presidente de Cataluña y en el que decide quién tiene la hegemonía en el mundo independentista y quién manda", ha apostillado el exsecretario general de los socialistas.

Ha lamentado que quienes están sufriendo son los catalanes que no tienen gobierno porque "hay unos señores pegándose por ver quién manda".

De cara a la situación futura de Cataluña, Pérez Rubalcaba ha resaltado la necesidad de "restablecer la convivencia y pensar un proyecto, porque no hay que contentar a los independentistas sino ganarles".

Por otro lado, ha calificado a España como "un Estado federal salvo en los mecanismos" por lo que ha pedido un sistema de financiación para acabar con la crisis territorial que, en su opinión, existe.

También se ha referido a la crisis económica, de la que ha dicho que afectó más a España por tener su economía "los pies de barro o, más gráficamente, de ladrillo y cemento", así como a las "cicatrices muy profundas" que quedan de la crisis en nuestro país, puesto que "no ha sido sólo económica y social, sino también política y territorial. Las tres se retroalimentan".

Ha considerado que la gente siente que la economía no se ha recuperado porque el PP "tocó, con la excusa de la crisis, cosas que nunca le gustaron, como el modelo sanitario o educativo", y para los 'populares' supuso "una coartada para hacer cosas que ni siquiera se atrevieron a decir porque iban a atacar la igualdad de oportunidades".

Finalmente, ha insistido en la necesidad de una reforma constitucional para "cambiar la Ley electoral y las circunscripciones electorales", así como los propios partidos o los tribunales.