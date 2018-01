Rubalcaba critica que todo el mundo entierre a Podemos antes de tiempo y asegura que la política cambia a toda velocidad

"La política española tiene una cosa y es que todo cambia a toda velocidad. Hace dos años Podemos era el partido de moda y todo el mundo creía que por ahí iban a ir las cosas y ahora da la impresión de que todo el mundo lo está enterrando antes de tiempo", ha señalado en declaraciones a COPE recogidas por Europa Press, preguntado por la posibilidad de que el PSOE pacte con otra formación de cara a las próximas elecciones generales.

Asimismo, sobre si los socialistas tienen posibilidades de ganar los siguientes comicios, Rubalcaba ha apuntado que "sí" y ha explicado que el PSOE está "intentando construir un proyecto político para ganar las elecciones". No obstante, no ha precisado con quién cree que el PSOE debería pactar ya que, a su juicio, a él no le "corresponde decirlo".