Rudi admite que tuvo miedo de lo que pudiera pasar "en la calle" con el 155 pero cree que ha funcionado

La presidenta de la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Senado, Luisa Fernanda Rudi, ha asegurado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña ha funcionado "con menos complicaciones" de lo que pensaban y ha reconocido que ella tenía "miedo de lo que pudiera pasar en la calle" con la suspensión de la autonomía catalana.

En un desayuno informativo organizado por el Clúster Marítimo Español, la senadora 'popular' ha admitido que "nadie sabía cómo había que desarrollar" el 155 porque no existía ninguna ley orgánica que lo regulase dado que nunca había sido "necesario" aplicarlo. Sin embargo, ha celebrado que su empleo por parte de Gobierno "indudablemente ha funcionado". "Ha habido mucho menos alboroto del que esperábamos", ha insistido

Rudi ha cargado contra los "ilustres independentistas", como el diputado de ERC Joan Tardà, que "estaban diciendo ayer que no había una mayoría independentista". La expresidenta de Aragón y del Congreso de los Diputados ha afirmado tener "la sensación" de que los independentistas pensaban que el Gobierno no se atrevería a aplicar el artículo 155. "Ellos fueron al límite pensando que no iban a tener tope" y que el Ejecutivo les ofrecería "algo para volver al redil", ha añadido.

Aunque la parlamentaria del PP ha manifestado que "la gran incógnita" es qué pasará tras los comicios autonómicos del 21 de diciembre convocados por el Gobierno al amparo del artículo 155, ha apuntado que "los tribunales de justicia están funcionando".

"Seguramente, me imagino, habrá penas de prisión", ha sentenciado en relación a las causas abiertas por malversación, sedición y rebelión contra los miembros cesados del Govern y los integrantes de la Mesa del Parlament que facilitaron la votación para la declaración de independencia. "El Estado tiene armas para defenderse de quienes quieren romperlo", ha declarado.

REFORMA CONSTITUCIONAL

Por otro lado, Rudi se ha referido al estudio de la reforma constitucional pactada entre el PP y el PSOE y ha señalado que introducir modificaciones en los apartados de soberanía nacional o en el modelo autonómico "requiere unas condiciones políticas muy estables en el país". Además, ha rechazado emprender un cambio de la Carta Magna para "contentar a Cataluña dándole más competencias".

Respecto al Estado federal que defiende el PSOE, Rudi ha aseverado que el referente federal en Europa es Alemania y que los 'Länder' alemanes tienen "menos competencias" que las comunidades autónomas españolas. "La cuestión es que cuando el PSOE ha defendido esto, yo no le he oído a ningún dirigente decir en qué se diferencia el modelo que tenemos del federal", ha explicado, y ha argumentado que la diferencia es su origen y que, mientras en un Estado federal se unen distintos territorios, en España se descentralizó el país con la Constitución de 1978.

Por ello, ha llamado a preguntarse "qué es lo que ha funcionado de la descentralización y que no". "El independentista 'per se' nunca está satisfecho, siempre quiere más. Mas quería un trato especial para Cataluña en la Constitución", ha dicho la senadora, y ha defendido que el debate de la reforma de la Constitución está "contaminado" por el independentismo y que el "posicionamiento del PSOE" se debe "más a su compleja situación con el PSC que a otra cosa".