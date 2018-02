Rufián (ERC) dice que avanzar en el procés requiere "generosidad por parte de todos" y "un componente de realidad"

Así lo ha manifestado en una entrevista en Cuatro recogida por Europa Press, tras ser preguntado por la candidatura del líder de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, a la investidura y si sigue en pie, a pesar de los mensajes que el expresident intercambió con el exconseller Toni Comín en los que señalaba que el procés "ha terminado" y el "plan de Moncloa ha triunfado.

"Es muy importante salvar y defender la investidura pero es aún más importante salvar la legislatura, y aún más la república", ha subrayado el diputado independentista. Rufián ha abogado por "restituir" al Govern y ha dicho que los independentistas intentarán conseguirlo "por todos los medios".

Preguntado acerca del planteamiento del líder de ERC, Oriol Junqueras --que ha defendido la posibilidad de investir Puigdemont aunque que las circunstancias obliguen a plantear la posibilidad de combinar una Presidencia de la Generalitat "simbólica" con otra efectiva-- Rufián ha afirmado que el expresident es "limpio y legítimo".

Y cuestionado sobre el mensaje de Puigdemont en el que afirmaba 'Los nuestros nos han sacrificado, al menos a mi', Rufián ha asegurado que no se da por aludido. "No me doy por aludido porque no soy ningún magistrado de Tribunal Supremo", ha subrayado.