Rufián (ERC) cree que el votante de CatComú irá a votar el 1-O "sin saber qué piensa Colau"

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha vaticinado este domingo que la cúpula de CatComú no participará en el referéndum del 1 de octubre pero sí que lo harán sus votantes: "El votante de Colau irá a votar sin saber qué piensa Colau o Domènech", ha asegurado, en referencia a los líderes del partido de los 'comuns'.

"A mi ya no me interesa lo que puedan decir Ada Colau, Xavier Domènech, Joan Coscubiela o Lluís Rabell, me interesa mucho más lo que pueda pensar su militancia, sus simpatizantes y sus votantes", ha afirmado en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press.

Así, ha considerado que el proyecto político de los 'comuns' estatal y no catalán: "Y no tengo ningún problema pero que simplemente lo digan".

"Dicen a los catalanes que esperen a que en Galicia dejen de votar al PP y en Andalucía al PSOE", ha criticado, y ha defendido que la única forma de lograr una República hoy en día es el independentismo catalán.

Preguntado sobre la negativa del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a participar en el referéndum del 1-O en caso de que fuera catalán, opinión que compartió el número dos de la formación morada, Pablo Echenique, ha valorado como "normal que un señor de Vallecas y otro de Zaragoza no entiendan absolutamente nada" de lo que ocurre en Cataluña.

"Lo que me parece sorprendente es por qué no entiende nada un señor de Sabadell y una señora del Eixample", ha seguido, en referencia al líder de EnComúPodem y a la alcaldesa de Barcelona.