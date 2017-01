Rufián, sobre los farolillos independentistas: "No me gusta, yo no lo haría"

El diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha admitido hoy que "no le gusta" la campaña de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) para recibir a los Reyes Magos en Vic con farolillos independentistas, iniciativa que él "no haría", si bien ha afeado a C's y PP por su "polémica orquestada".

La ANC y Òmnium Cultural han iniciado una campaña para animar a la población a recibir con "farolillos de la estelada" a los Reyes Magos en la cabalgata del 5 de enero en Vic (Barcelona) -que será retransmitida por la cadena autonómica TV3-, lo que ha generado críticas tanto de PP, C's y PSC como del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y entidades como Societat Civil Catalana.

En declaraciones a Telecinco, Rufián ha recordado que "hace cuatro años que la ANC y Òmnium hacen este tipo de acto", por lo que "sorprende que C's y PP ahora sí se interesen por Vic, una ciudad donde no tienen representación y en la que compiten con el dignísimo PACMA por el ultimo puesto y con Plataforma per Catalunya, un partido xenófobo".

"Si la pregunta directa es si a mí me gusta (la campaña), la respuesta es no, no me gusta. ¿Y yo la haría? No la haría. Pero me parece una polémica un tanto orquestada, sobre todo por parte de C's, que es muy proclive a este tipo de polémicas", ha insistido.

Rufián ha considerado "exagerada" la polémica, ya que "forma parte de la tradición ciudadana de Vic", aunque ha insistido: "Estoy de acuerdo en que está fuera de lugar y personalmente no me gusta lo que pasa en Vic, pero sabemos perfectamente que forma parte de una cortina de humo y una polémica orquestada por C's y PP".

Además, el diputado republicano ha apuntado que el proceso soberanista "ha demostrado que no es antinada", ya que "si el independentismo es tan amplio en Cataluña es porque superó su antiespañolismo", en contraste con "el unionismo reaccionario, que si es tan minoritario en Cataluña es porque no supera su anticatalanismo".