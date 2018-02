Rull pide a ERC que esté "a la altura" y permita un acuerdo de investidura

El diputado de Junts per Catalunya (JxCat) en el Parlament y exconseller Josep Rull ha pedido hoy a ERC que esté "a la altura" y permita llegar a un acuerdo de investidura.

Después de que ayer una delegación de ERC se reuniera en Bruselas con Carles Puigdemont y otros representantes de JxCat, un encuentro en el que se registraron avances negociadores aunque aún no está cerrado el acuerdo, Rull ha subrayado en declaraciones a Rac1 que ambas formaciones están "trabajando" para perfilar la investidura.

Según Rull, JxCat y ERC tienen "una altísima responsabilidad" y deben estar "a la altura de esta responsabilidad", ante la "ofensiva absolutamente brutal" del Estado. "Hemos de estar a la altura y llegar a un acuerdo", ha recalcado.

Rull también ha arremetido contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por rechazar la puesta en libertad del exconseller Joaquim Forn, en un auto en el que relacionaba su ideología, según Rull, con un "contexto político en el que no hay certeza de que haya desaparecido la intención de alcanzar la independencia" de Cataluña.

Para Rull, el auto del juez "se expresa en unos términos no de prisión preventiva en términos clásicos, sino en unos términos políticos de mantener rehenes en prisión".

"No callaremos. No tenemos miedo. Pretenden que estemos espantados y que no expliquemos nuestras convicciones. Continuaremos siendo independentistas y lo haremos como siempre lo hemos hecho, con convicciones democráticas y pacíficas", ha remarcado Rull, que ha considerado "un auténtico escándalo" el auto de Llarena.