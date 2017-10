SCC da por "superado" el proceso independentista y ve en el 21D una oportunidad

En declaraciones con la también vicepresidenta Miriam Tey y el vocal José Rosiñol en la manifestación de SCC en Barcelona, ha asegurado que el 21D "los catalanes decidirán quién es el nuevo presidente" de la Generalitat, ya que Carles Puigdemont fue cesado por el Gobierno central.

Sin embargo, Puigdemont no se dio por destituido y el sábado emitió una declaración institucional en que aseguró que sólo el Parlament puede cesarlo, postura que SCC no comparte, alegando que "ya no es presidente y hay nuevas elecciones".

Ramos ha criticado que la cámara catalana proclamara la República con el apoyo de fuerzas que representan "un 47% de votos" y haciendo caso omiso a los dictámenes del Consell de Garanties Estatutàries y de los letrados de la misma institución.

Asimismo, ha rechazado que Cataluña pueda autodeterminarse porque es un supuesto que la ONU sólo reserva "a situaciones coloniales, ocupaciones militares y vulneración de derechos fundamentales, y no es el caso".