S.Santamaría ve ridículo un Govern simbólico, muestra del fin de Puigdemont

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, considera que la posibilidad de una investidura simbólica de Carles Puigdemont mientras que se forma un Govern por cauces legales en Cataluña es "absurdo y ridículo", y que el hecho de que se plantee es una muestra de que "esto llega a su fin".

Sáenz de Santamaría se ha referido a esa posible fórmula que negocian Junts per Catalunya y ERC en una entrevista en Telecinco en la que ha subrayado que lo que se evidencia con ella es que se está llegando a los "últimos estertores" de Puigdemont tras su "megalomanía absurda".

"Está poniendo un precio para quitarse de en medio", ha añadido antes de advertir de que los independentistas pueden buscar un "aparcamiento" para el expresidente de la Generalitat pero no pueden hacerlo a costa de Cataluña ni de la dignidad de las instituciones catalanas.

En ese contexto ha insistido en que los independentistas no están buscando una solución para Cataluña, sino una propuesta que intente "salvar el tipo" a Puigdemont.

"Aquí no hablan del futuro de Cataluña sino de cómo Puigdemont no queda desairado", ha añadido antes de reiterar: "Es una solución absurda (un Govern simbólico) y ridícula si no fuera porque hemos perdido toda capacidad de sorpresa. Van de ridículo en ridículo hasta el ridículo final".