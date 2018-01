Sáenz de Santamaría asegura que la carta de Torrent no ha llegado a Moncloa y le pide que atienda a la oposición

"He salido ahora mismo de Moncloa y no había llegado la carta del señor Torrent. Es lo que ocurre cuando las cosas no se hacen con seriedad, primero se anuncian y luego no sé si se redactan o se mandan", ha dicho Sáenz de Santamaría en declaraciones a los medios a su llegada al Teatro Real de Madrid, donde ha asistido al estreno del documental 'La noche del Rey' producido por Telemadrid.

Además, la vicepresidenta ha reprochado a Torrent, que con la misiva a Rajoy se ofrecía para mediar "políticamente ante el escenario de excepcionalidad democrática" de Cataluña, que haya interpelado al presidente del Gobierno antes de atender las peticiones de reconsideración de la oposición en el Parlament.

"Lo primero que debería hacer el señor Torrent es analizar las peticiones de reconsideración de los grupos de la oposición de esa cámara, que son los primeros que tiene que atender", ha dicho Sáenz de Santamaría, que también ha recordado al nuevo presidente del Parlament, que fue elegido el pasado miércoles, "que las decisiones judiciales de este país no dependen del señor Rajoy", en referencia a la defensa de Torrent a la candidatura de Puigdemont a presidir la Generalitat.