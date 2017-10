Sánchez y Cuixart siguen llamando desde la cárcel a la movilización para buscar la independencia, según Fiscalía

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a dejar en libertad a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, porque "a día de hoy" --estando en la prisión de Soto del Real-- los investigados continúan "llamando a la movilización social para conseguir de las autoridades catalanas la desconexión forzosa de Cataluña".

Así lo argumentan los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira en los escritos en los que rechazan los argumentos que esgrimen los conocidos como 'los Jordis' en los recursos que han presentado ante la Sala de lo Penal contra el auto de prisión dictado por la jueza Carmen Lamela.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 envió a prisión provisional a los representantes de las entidades soberanistas el pasado 16 de octubre argumentando riesgo de fuga por la alta pena que conlleva el delito de sedición (hasta diez años de prisión en estos dos casos), riesgo de destrucción de pruebas y riesgo de reiteración delictiva.

Los fiscales subrayan en sus escritos que este último supuesto "se objetiviza" porque "a día de hoy", los investigados continúan "llamando a la movilización social" para "conseguir de las autoridades catalanas la desconexión forzosa de Cataluña".

Y es que, de hecho, la ANC publicó ayer un mensaje en la red social Twitter supuestamente enviado por Sánchez desde la cárcel de Soto del Real en el que decía que "sabiduría, coraje y unidad son clave" e instaba a "buscar un acuerdo hasta el último minuto". "No se lo pongamos fácil", añadía.

En sus escritos, Carballo y Rubira insisten en los hechos que ya relató la magistrada Lamela para pedir que 'los Jordis' continúen en prisión por los incidentes ocurridos los dís 20 y 21 de septiembre y por los que se les investiga por sedición.

NO ERAN MOVILIZACIONES PACÍFICAS

Según Fiscalía, tanto Sánchez como Cuixart eran "conscientes" de que esos días desarrollaron una "actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto y, en particular, de la norma fundamental de todos los españoles, la Constitución".

Los fiscales aseguran que el "llamamiento" que hicieron a la movilización mientras se estaban realizando los registros en sedes de la Generalitat "no era para realizar una concentración o manifestación pacífica, sino impedir que los miembros de la comisión judicial pudieran desarrollar sus funciones en cumplimiento de la ley e impedir el normal ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, e impedir el normal desenvolvimiento de una sociedad democrática que propugna como valor supremo el Estado de Derecho".

"La convocatoria realizada no fue pacífica. no se puede entender como manifestación pacífica el impedir el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, impidiendo que las personas que habían sido detenidas fueran con sus letrados al registro que se estaba realizando en el edificio de Economía y Hacienda, como tampoco se puede entender como manifestación pacífica el impedir la salida de la comisión judicial al grito de "no sortireu" (no saldréis)", explican los fiscales.

"TUMULTO CLARAMENTE HOSTIL"

De hecho, en el escrito que pide rechazar el recurso de Sànchez, el Ministerio Público considera "evidente" que las pretensiones del imputado llamando a la movilización de la "masa hostil" el 20 y 21 de septiembre era "evitar la cumplimentación correcta de las diligencias judiciales y la liberación de los detenidos".

La palabra "hostil" es utilizada más de una vez en el escrito sobre el presidente de la ANC. Así, el fiscal Carballo reitera que los hechos ocurridos en septiembre no son ejemplo del "ejercicio del derecho de manifestación tal y como alega el recurrente", sino que se trató de una "actuación destinada a evitar que se cumpliesen" las resoluciones judiciales "en un tumulto claramente hostil".

"Es una realidad que el número de personas convocadas y las que finalmente concurrieron eran hostiles, con destrozo de coches e imposibilidad de que los detenidos accediesen en coche al lugar y que la comisión judicial no pudiese salir ni siquiera a comer, y lo hiciese además muchas horas después de concluir sus diligencias", añade el también teniente fiscal de la Audiencia Nacional.

Para el Ministerio Público, Sánchez fue "inductor" de la movilización el 20 y 21 de septiembre y "la dirigió hasta su disolución", y aunque manifesta que "tan sólo quería convocar a dos mil personas, en atestado de los Mossos consta que a las 16.00 horas ya había concentradas 20.000 personas, siendo el número de 40.000 personas el máximo que alcanzó la concentración a lo largo del día, lo cual, choca con la actuación de disolución y pacifismo".

Y todo ello, añade, "en una actuación preparada y orquestada hasta consumar el referéndum del día 1 de octubre", día en el que, según Fiscalía, Sánchez tuvo "igualmente una activa actuación en las redes no sólo invitando al voto, sino haciéndose eco de las instrucciones para hacerlo y para evitar las dificultades a que sometió la votación la Policía y la Guardia Civil".

DESDE UN "MAJESTUOSO ALTAR"

En cuanto al presidente de Òmnium Cultural, el Ministerio Público también subraya que movilizó a la masa a través de las redes sociales para impedir el registro en el departamento de Economía de la Generalitat, "lejos de convocar una manifestación pacífica".

De hecho, recuerdan que Cuixart se subió a un vehículo de la Guardia Civil para convocar, desde ese "majestuoso altar", a todos los concentrados "a una movilización permanente en defensa" de los cargos de la Generalitat investigados y a continuar congregados de forma "permanente, a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo".

También recuerdan el suceso que protagonizó Cuixart en Badalona, donde junto al teniente de alcalde de Badalona, José Antonio Téllez Oliva, sustrajeron del interior de un vehículo policial carteles en apoyo al referéndum ilegal del 1 de octubre que había intervenido la Guardia Urbana.

"No son un hecho aislado", señala el escrito de la Fiscalía, al tiempo que insiste en que de la documentación aportada se acredita que Sánchez y Cuixart aparecen en la hoja de ruta establecida en "EnfoCATs. Reefocant el procés d'independencia per a un resultat exitós. Proposta estratégica".

Dicho documento señala que se formaron el "comité estratégico" y el "comité ejecutivo". El primer de ellos, que tiene la finalidad de "orientar y dirigir la implantación del plan alineado", a través de la movilización de los "recursos humanos y financieros necesarios", es al que pertenecen los dos investigados por sedición, destaca la Fiscalía.