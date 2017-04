Sánchez Mato a Manglano: "Hay que amar al prójimo, incluso a usted"

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha dicho hoy al edil del PP Percival Manglano que según sus dos referentes, Jesús de Nazaret y Carlos Marx, "lo que hay que hacer es amar al prójimo" y ha apostillado: "Incluso a usted".

El delegado de Economía y Hacienda ha hecho esta afirmación en la comisión municipal del ramo cuando el edil del PP le ha pedido explicar por qué se marchó del Pleno cuando se leía la declaración institucional con la que todos los grupos municipales condenaron la 'ocupación' por parte de las juventudes de la CUP de la sede del PP en Barcelona.

"Soy cristiano, cuando quiera hablamos de las veces que he defendido la no violencia. Aborrezco la violencia en cualquier tipo de manifestación y es lo que he hecho toda mi vida. No me gustaría que mis hijas se llevasen la idea de que el señor Manglano dice que su padre lo que hace es odiar, porque no, no es el caso", ha dicho el concejal de Ahora Madrid.

El delegado de Economía y Hacienda ha añadido también que sus referentes éticos son Jesús de Nazaret y Carlos Marx. "Los dos son compatibles y me indican que lo que hay que hacer es amar al prójimo, incluso a usted", ha concluido.