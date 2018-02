Sánchez dice que el PP y Cs tienen parada a España pero no apoyará los PGE

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que el Partido Popular y Ciudadanos "tienen paralizado, han detenido, a España" con sus desacuerdos pero ha aseverado que el PSOE no apoyará los presupuestos.

"Hay un gobierno que no gobierna y el que le tenía que apoyar no le apoya y España, paralizada. Que lo expliquen las derechas", ha dicho Sánchez en un encuentro con militantes del PSE-EE en Bilbao.

El dirigente socialista ha sostenido que un gobierno que no tiene presupuestos "no puede hacer nada, que es lo que quiere Rajoy precisamente, no hacer nada".

Por ello ha planteado si es "necesario" un gobierno que no puede hacer nada porque no tiene presupuestos para este año.

No obstante, Sánchez ha aseverado que los presupuestos del Estado "no van a contar con el apoyo del PSOE" y ha explicado que no necesita conocer el proyecto de cuenta para tomar esa decisión porque ya es suficiente con las previsiones macroeconómicas y presupuestarias que el Gobierno remitió a la Unión Europea.

"Claro que se conocen -ha añadido- porque emanan de las previsiones que mandaron a Bruselas a principios de año" y ha puesto como ejemplo que esas previsiones contemplan dedicar a educación el 3 % del PIB o el 1 % a ciencia e innovación, unas cifras que consideró muy insuficientes.

Sánchez ha criticado duramente a Mariano Rajoy y a Albert Rivera, "las dos caras" de la misma moneda, y les ha considerado responsables "con nombres y apellidos" de que las pensiones de viudedad no se hayan subido por el veto que han aplicado en el Congreso escudándose en que supondría un aumento del gasto no admitido por Bruselas.

El dirigente socialista ha negado que haya apoyado a Rajoy y a la "derecha" ni en España, ni en la Unión Europea, ni en el caso de Cataluña, pese a haber respaldado la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"Me opuse al nombramiento de De Guindo y también al de Juncker y sobre la investidura de Rajoy no tengo nada que decir", ha dicho entre aplausos.

En el caso de Cataluña ha argumentado: "Apoyamos el Estado social y democrático de derecho, no a Rajoy, lo apoyamos a pesar de Rajoy", ante la "mayor crisis de Estado" en 40 años de democracia en España por la intención de los independentistas catalanes de "romper la convivencia y el orden constitucional", ha explicado.

Sánchez se ha referido también a la reforma del Estatuto de Gernika para decir que puede ser una "gran oportunidad para Euskadi" si se centra en la regeneración democrática, hacer frente a las desigualdades, el cuidado del medio ambiente o la igualdad de género, pero que será una "oportunidad perdida" si los nacionalistas toman "otro rumbo".