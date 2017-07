Sánchez pide a Rajoy evitar "provocaciones" con Cataluña y anuncia iniciativas legislativas del PSOE si no hay diálogo

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este jueves al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que actúe con "mesura" respecto a Cataluña, evitando declaraciones "innecesarias" que puedan entenderse como "provocaciones", y le ha avisado de que si el Gobierno no aporta "soluciones" a este tema y el diálogo con la Generalitat sigue en punto muerto, el PSOE impulsará iniciativas legislativas en el Congreso.

Así lo ha explicado la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, tras la reunión que han mantenido Sánchez y Rajoy en Moncloa durante dos horas y media, en el que ha sido el primer encuentro entre ambos tras la vuelta del líder del PSOE a Ferraz.

Sánchez ha reiterado a Rajoy el rechazo de los socialistas al referéndum unilateral anunciado por la Generalitat para el 1 de octubre y le ha dejado claro que su partido siempre estará con la legalidad y la Constitución.

DIÁLOGO CON EL GOVERN

Ahora bien, según ha relatado Robles, también le ha insistido en que es "imprescindible" aportar soluciones a un "problema político" que lleva abierto cinco años, que éstas pasan "necesariamente" por la apertura de vías de diálogo y que no basta con "atrincherarse" en planteamientos "puramente defensivos".

En este contexto, también le ha avanzado que si el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat no se pudiera llevar a cabo o no fuera efectivo, el PSOE hará una "oposición útil" en este tema y planteará iniciativas legislativas que espera puedan ser consensuadas con el resto de grupos parlamentarios.

"El PSOE no va a hacer ningún tipo de dejación de la función que le corresponde de tratar de avanzar en la búsqueda de soluciones", ha subrayado Robles, quien ha destacado que durante la conversación Rajoy no ha puesto sobre la mesa una eventual utilización del artículo 155 de la Constitución, un instrumento que, ha recordado, el PSOE no apoyaría en ningún caso.

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))))