Sánchez y Rivera acuerdan promover la reforma constitucional y la supresión de los aforamientos

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, han acordado, durante la reunión que han mantenido este miércoles, abrir el debate de la reforma constitucional, y ya adelantan coincidencias en asuntos como la supresión de los aforamientos políticos.

Al término del encuentro en el Congreso, que ha durado una hora y media, Rivera ha dicho en rueda de prensa que el PSOE está dispuesto ahora a "debatir, acordar e incluso llevar al Parlamento" el debate propuesto por la formación naranja para eliminar de la Carta Magna los aforamientos que derivan al Tribunal Supremo las causas judiciales que implican a cargos institucionales y políticos.

El presidente de Cs ha saludado que Sánchez haya "rectificado" su posición sobre los aforamientos y ha añadido que ahora habrá que convencer también al PP y a Podemos para "suprimir ese privilegio", ya que se precisan los votos de dos tercios de la Cámara.

REFORMA ELECTORAL

Asimismo, ha adelantado que ha acordado con Sánchez trabajar en una reforma de la Ley Electoral que elimine el voto rogado, avance en la proporcionalidad y establezca listas desbloqueadas, como acordaron en el pacto de legislatura frustrado que PSOE y Cs firmaron en 2016. Su objetivo es que esté aprobada antes de las siguientes elecciones generales.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha confirmado que existe un espacio para avanzar con Ciudadanos hacia una reforma electoral y que coinciden ya en la eliminación del voto rogado, pero ha indicado que el PSOE aún tiene que fijar posiciones sobre asuntos como la proporcionalidad del voto. En cualquier caso, se ha mostrado partidario de intentar que el PP también esté en esta reforma.

Rivera también ha destacado que en lo tocante a la limitación de mandatos del presidente del Gobierno, Sánchez le ha trasladado que el PSOE apoyaría esta medida promovida por Cs. Si el PP se sumara, "mejor", pero "la podemos sacar con una mayoría alternativa", ha agregado. Igualmente, ha arrancado al líder socialista el compromiso de votar a favor de la ley de autónomos de Cs.

QUÉ CAMBIAR EN LA CONSTITUCIÓN

Con respecto a la reforma de la Constitución, el líder de la formación naranja ha detallado que ha acordado con Sánchez que a partir del próximo otoño se cree una mesa de partidos para determinar qué artículos concretos querrían cambiar, buscando los puntos que puedan tener en común. Desde su punto de vista, como mínimo PP, PSOE y Cs comparten "un espacio suficiente" para empezar a hablar.

Ábalos, sin embargo, ha indicado que en el encuentro no se ha llegado a tanta concreción sobre cómo se articulará ese diálogo sobre la reforma constitucional y ha restado importancia al marco de ese debate. En su opinión, dentro del ámbito parlamentario existen varias posibilidades, entre ellas la constitución de una comisión de estudio o una subcomisión.

Rivera, por su parte, ha señalado que, según lo que ha defendido hasta ahora cada partido, tanto Ciudadanos como el PSOE podrían estar de acuerdo en acotar y definir en la Constitución las competencias del Estado y de las comunidades autónomas y en establecer una financiación suficiente para las mismas.

"Nosotros no estaríamos de acuerdo en cambiar el Artículo 1 para que España deje de ser un país con soberanía nacional o que pase a ser un Estado confederal una nación de naciones", ha advertido Rivera, si bien considera que tanto el PSOE y Cs como el PP están "juntos en la defensa de las leyes democráticas y la unión de todos los españoles".

Sobre la posibilidad de aplicar el Artículo 155 en Cataluña frente al proceso independentistas, Rivera ha dicho que está en la Constitución pero "lo razonable es que no se tenga que aplicar nunca" y que prefiere "no poner la venda antes que la herida". "No les voy a dar la satisfacción de decir que hay que aplicarlo", ha dicho al referirse al Gobierno de la Generalitat, añadiendo que el Estado tiene "muchos mecanismos" para impedir la celebración de un referéndum.

SÁNCHEZ HA SUPERADO "LA PANTALLA DEL BLOQUEO"

Tanto Rivera como Ábalos han destacado la cordialidad y el buen tono de la reunión de este miércoles, que han calificado de "constructiva". "Hemos hablado de lo que nos une, porque hablar de lo que nos separa no tiene mucho sentido entre dos líderes políticos que buscan trabajar parlamentariamente", ha explicado el diputado catalán.

El presidente de la formación naranja ha afirmado que no ha hablado con Sánchez "de mociones de censura ni de gobiernos", y eso le satisface porque supone superar "la pantalla del bloqueo" y pasar a la de las reformas para buscar "un mínimo común denominador".

Lo que ha rechazado Rivera es participar de una mesa a tres entre PSOE, Podemos y Ciudadanos porque a esa mesa "le falta una pata". En este sentido, ha dicho que sería "un poco raro" que su formación apoyara excluir del diálogo al Gobierno de España y "al partido con más escaños", el PP.

NO HABRÁ MESA A TRES CON PODEMOS

Aun así, el dirigente socialista ha manifestado que la "sintonía" que Ciudadanos admite tener con Podemos en el ámbito de la reforma electoral hace que el PSOE albergue esperanzas respecto a que estas dos formaciones puedan en el futuro entenderse también en otras cuestiones.

En otro orden de cosas, el diputado valenciano ha subrayado que una medida de regeneración democrática es la superación de los vetos que emplea el Gobierno para oponerse a la tramitación de iniciativas legislativas si considera que alteran los presupuestos. Para Ábalos, esta actitud equivale a declarar "inútil" a la Cámara y Ciudadanos tiene una responsabilidad "especial" en ello.

Se refiere Ábalos a que Ciudadanos, que cuenta con representación en la Mesa del Congreso, puede propiciar que se desatiendan los vetos del Gobierno y permitir la tramitación de las iniciativas legislativas pese a que el Ejecutivo se oponga a ellas.

El PSOE y Ciudadanos mantendrán contactos periódicos para ir avanzando en los temas en los que haya coincidencias tanto a nivel de partido como en el Parlamento. Los interlocutores orgánicos serán el propio Ábalos y el 'número dos' de Ciudadanos, José Manuel Villegas, y en el Grupo Parlamentario, la portavoz socialista, Margarita Robles, y Miguel Ángel Gutiérrez y Juan Carlos Girauta, por parte de Ciudadanos.