Sánchez: El independentismo tiene que ser realista y nombrar candidatos viables

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cree que el independentismo debe ver la realidad y resolver los problemas que vive Cataluña con "candidatos viables" para el gobierno de la autonomía.

"A un candidato que no es viable como (Carles) Puigdemont no le puede suceder otro que no es viable como (Jordi) Sánchez", ha dicho el líder socialista en declaraciones a Efe durante la III Cumbre Económica de Delfos (Grecia), a la que asiste desde este viernes.

A su juicio, "en el bloque independentista tiene que imponerse el principio de la realidad. Lo que se ha demostrado con la renuncia de Puigdemont a presidir la Generalitat es que la ley de la gravedad también existe en política".

La apuesta por una candidatura como la de Jordi Sánchez demuestra, según el líder del PSOE, que el independentismo opta por "la inestabilidad e ingobernabilidad de Cataluña".

"Creemos que el independentismo tiene que renunciar a esa vía y de una vez por todas garantizar la estabilidad que se necesita para la economía catalana, para el empleo, para cerrar la brecha de convivencia social que ahora mismo sufren muchísimas familias en Cataluña", ha manifestado.

Sánchez ha subrayado que Cataluña necesita un "Gobierno que gobierne y que resuelva los problemas reales de los catalanes que llevan parados más de cinco años como consecuencia del desafío independentista que claramente no lleva a ningún lado".

En su intervención ayer en este foro internacional al que asiste por segundo año consecutivo, Sánchez califico el movimiento nacionalista catalán de "reaccionario" y "contrario a los valores europeos".

El líder del PSOE sostuvo que la crisis catalana tiene puntos en común con otras crisis europeas, como el Brexit, la actitud de países como Polonia y el fortalecimiento de partidos antieuropeos.

Sánchez hizo esta apreciación durante un debate titulado "Hacia una nueva visión para la Unión Europea", en el que defendió la necesidad de impulsar un proyecto europeo modernizador, progresista y europeísta como mejor antídoto contra el auge de la extrema derecha y los populismos.