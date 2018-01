Sánchez exige a independentistas que "se emancipen" de Puigdemont y gobiernen

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha calificado de "desafortunada" la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de mantener la candidatura de Carles Puigdemont y ha exigido a la mayoría parlamentaria independentista que "abandone" y "se emancipe" de éste y "no renuncie a gobernar".

Sánchez, que ha hecho estas declaraciones en los pasillos del Congreso antes de reunirse con la dirección de su grupo parlamentario, ha acusado al bloque independentista de estar "renunciando a gobernar Cataluña, anteponiendo los intereses personales de un catalán prófugo al interés general del conjunto de los catalanes".

A su juicio, los millones de ciudadanos de Cataluña "se merecen ya un gobierno que se dedique a las cosas del comer", por lo que Torrent debería proponer a un "candidato posible, viable para gobernar Cataluña", "pasar la página negra de Puigdemont" y "abrir un horizonte nuevo en la política catalana".

Tras subrayar que Torrent "tiene que responder, no a una parte del Parlament, sino al conjunto de fuerzas políticas representadas" en él, ha admitido que no cree que la actual situación de bloqueo conduzca a una repetición electoral.

Preguntado si ve posible proponer un candidato del bloque constitucionalista, ha llamado a no precipitarse: "no anticipemos, vamos paso a paso, hay una mayoría parlamentaria y Torrent tiene que recordar lo que él mismo dijo, que tiene que ser el presidente de todas las fuerzas, no de una parte".

Convencido de que antes de mañana tiene que haber un nuevo candidato que no sea inconstitucional -"tiene que haberlo"-, el líder socialista ha evitado criticar al Gobierno por su recurso al Tribunal Constitucional sin el aval del Consejo de Estado, con el argumento de que el PSOE no va a "polemizar ante una crisis de Estado".

"Es importante que los españoles vean al principal partido de la oposición apoyando al Gobierno en una situación tan compleja", ha aseverado, tras recordar que habla "en repetidas ocasiones" con el presidente Mariano Rajoy.