Sánchez cree que el juicio revela la "novela negra" del PP en la C.Valenciana

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado que las últimas revelaciones en el juicio del caso Gürtel, por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008, reflejan la "novela negra" de los populares en la Comunitat.

En una asamblea abierta con militantes y simpatizantes en el centro de congresos de Elche (Alicante), la quinta que celebra de un total de 52 previstas en toda España y que ha girado en torno a las pensiones, Sánchez ha querido hacer una "reflexión" sobre la corrupción en el PP de la Comunitat.

Tras calificar las últimas novedades de "novela negra", Sánchez ha sostenido que el Gobierno de Mariano Rajoy "está paralizado por la corrupción", lo que le convierte en "un lastre para el país".

"Nosotros queremos un gobierno que no dedique tanto tiempo y esfuerzo a los casos de corrupción y que pase a defender los derechos de los trabajadores, que combata la desigualdad y ayude a la clase trabajadora de este país", ha urgido.

Para Sánchez, el Ejecutivo de Mariano Rajoy "da la sensación de estar paralizado" y de, con tan solo con un año y medio de mandato, tener una "legislatura agotada".

"Pero los problemas no paran de crecer", ha advertido el socialista, quien cree que ante esta situación solo cabe esperar que Rajoy convoque elecciones, aunque no lo ve factible porque no cree que "Ciudadanos le quite el apoyo", y también que el PSOE "lidere desde la oposición la solución a los problemas".

En este punto, ha apuntado que su partido trata de conseguir acuerdos en pensiones, educación y en otros asuntos que preocupan a los ciudadanos, como en materia de agua.