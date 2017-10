Sánchez no se pronuncia sobre los encarcelamientos aunque "respeta" la opinión de Iceta

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha eludido hoy pronunciarse sobre el envío a prisión de los líderes de la ANC y de Òmnium, aunque ha dicho que "respeta" y "comprende" opiniones como las del líder de su partido en Cataluña, Miquel Iceta, que ve la decisión "desproporcionada".

Durante una visita a Chandebrito, en el municipio pontevedrés de Nigrán donde fallecieron dos de las cuatro víctimas de los incendios en Galicia, Sánchez ha recalcado que "el PSOE tiene muy claro que España cuenta con un estado social y democrático de derecho y creemos en la separación de poderes".

Preguntado por las palabras ayer de Iceta sobre el encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, Sánchez ha contestado: "Respeto y comprendo las opiniones que se puedan tener, pero como responsable del PSOE ni me pronuncio por las decisiones judiciales que me gustan más o menos. Nunca lo he hecho".

Ha abundado en que "las decisiones judiciales (...) corresponden al ámbito judicial; a la política le corresponde la política", y en este sentido ha recalcado que el grupo socialista presenta hoy en el Congreso su plan de trabajo en la comisión parlamentaria para la crisis en Cataluña.

En la misma, ha enfatizado Sánchez, el PSOE pedirá que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparezca "para que nos explique su visión sobre Cataluña" y así tratar de "empezar a resolver políticamente esta crisis".

Sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el secretario general del PSOE ha hecho hincapié en que "está en la mano del señor Puigdemont" que se haga efectiva esa medida.

"El botón del 155 está en la mano del señor Puigdemont no apretarlo, y para eso debe volver a la legalidad democrática, a la Constitución, y, sobre todo, restablecer el autogobierno de Cataluña".

Sánchez ha considerado que "quien ha suspendido el autogobierno en Cataluña" es el bloque soberanista.

Cree que "la principal responsabilidad" de Puigdemont es "restablecer la normalidad de la legalidad democrática de las instituciones catalanas y que se recupere el autogobierno", y si eso no lo hace el presidente de la Generalitat, "lógicamente el estado social y democrático de derecho con que cuenta España tendrá que asumir sus responsabilidades".