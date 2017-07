Sánchez propone abrir una subcomisión de reforma constitucional antes del 1-O

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha propuesto hoy abrir, antes del referéndum catalán del 1 de octubre, una subcomisión parlamentaria para la reforma de la Constitución, que permita "al menos distender la situación y encauzarla hacia la negociación" para evitar un "choque de trenes".

"Después de cinco años ya es hora de sentarnos todas las fuerzas parlamentarias en el Congreso y que empecemos a parlamentar, a hablar", ha reclamado Sánchez en una entrevista en Telecinco, en la que ha explicado que para constituir esa subcomisión no hace falta mayoría absoluta, por lo que podría ser posible aunque el PP no la apoyara.

"Ahí podemos encontrarnos con Unidos Podemos, Ciudadanos, el PNV y también ¿por qué no? con ERC y el PDeCAT", ha planteado el líder socialista, pocas horas después de su reunión en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Tras hacer hincapié en que "ya va siendo hora de que esa cita ineludible empiece a ponerse en marcha en el Congreso de los Diputados", Sánchez ha exigido a Rajoy que en paralelo hable con el president Puigdemont.

"Me gustaría, y le he pedido que lo haga, que se reuniera con Puigdemont y también le he dicho que el PP ya no tiene mayoría absoluta y que los grupos pueden hacer mucho por encauzar ese diálogo legislativo", ha relatado de su entrevista con el presidente.

Un encuentro en el que Sánchez ha confirmado que "no ha salido en la conversación" la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, algo con lo que discrepa, según ha admitido, del expresdiente Felipe González.

"Escucho siempre con mucha atención a Felipe González, pero no comparto que el Gobierno de España tenga que poner en marcha el artículo 155", ha aseverado.