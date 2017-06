Sánchez: Serán sancionados los alcaldes del PSC que participen en referéndum

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha advertido hoy de que "por supuesto" que serán sancionados los alcaldes del PSC que participen en el referéndum soberanista del 1 de octubre, siempre que "participen como alcaldes", no como "ciudadanos" particulares.

Sánchez se ha referido a este asunto en una entrevista en la Sexta, en la que ha pedido "no elevar a categoría" la "anécdota" del alcalde de Blanes (Girona), Miguel Lupiáñez, que ayer comparó en Onda Cero la relación entre Cataluña y España con la de Dinamarca y el Magreb.

Lupiáñez también dijo que como alcalde no dejará que se celebre en dependencias municipales ninguna actividad relativa al referéndum, pero admitió que, como hizo en el 9N, irá a votar y lo hará con un no.

Para Pedro Sánchez, "una cosa es lo que haga como ciudadano el 1 de octubre" Miguel Lupiáñez "y otra lo que haga como alcalde de Blanes", ha argumentado, tras incidir en que ese puede ser el "planteamiento muy minoritario de algún alcalde" del PSC.

Sánchez, que ha dicho no tener ninguna duda de que "no se va a aplicar el artículo 155 de la Constitución", ha subrayado que la posición de todos los socialistas es la de "no secundar el referéndum" y defender la legalidad y la Constitución Española.