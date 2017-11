Santamaría reprocha al PSOE que pregunte por corrupción del PP como Iglesias

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reprochado hoy a la número dos del PSOE, Adriana Lastra, que en vez de ejercer en el Congreso el papel que le correspondería a Pedro Sánchez, "siga la estrategia" de Pablo Iglesias pidiendo responsabilidades al PP por el caso Gürtel.

"Usted debería ejercer la responsabilidad que corresponde al líder del PSOE, no parecerse a quien quiere su puesto; no me explico que venga usted a esta Cámara a seguir su estrategia, con la que ya ve como les va", le ha dicho Sáenz de Santamaría a la dirigente socialista en la sesión de control.

Lastra ha insistido en que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha asumido ninguna responsabilidad política por las tramas de corrupción del PP, tras recordar la declaración del inspector Morocho, jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Financiera que investigó la trama Gürtel, que esta semana ha asegurado, en la comisión parlamentaria que investiga la financiación irregular del PP, que Rajoy, percibió sobresueldos de la caja B del PP.

Poco antes, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, había pedido explicaciones a Rajoy por el mismo asunto.

La vicepresidenta ha replicado a la dirigente socialista que las responsabilidades políticas, en un estado democrático y de Derecho, las determinan los ciudadanos y que en esos casos de corrupción "muy antiguos" los "ciudadanos han juzgado mucho mejor al PP que al PSOE".

"El trabajo que viene usted a hacer aquí hoy ya lo hicieron mejor los ciudadanos", ha espetado la vicepresidenta a la vicesecretaria general del PSOE, a la que ha pedido que "vaya aplicándose" su discurso para dentro de un mes, cuando está previsto que se sienten en el banquillo los expresidentes socialistas de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Cháves y cinco exconsejeros, "como acusados del mayor fraude que ha existido en nuestro país: el de los ERE".

Sáenz de Santamaría se ha referido también a la declaración de ayer en el Senado del exgerente del PSOE Xoan Cornide, que -según su interpretación- dijo que de 40 millones de deuda había pagado seis, ya que como el resto de los españoles en tiempos de crisis había hecho una renegociación de la deuda.

"¡Menudo director general del Tesoro de España que se ha perdido este país!", ha ironizado.

Adriana Lastra, por su parte, ha reconocido que las declaraciones de esta semana sobre el caso Gürtel que implican a Rajoy y al PP son "muy escandalosas", pero "nada novedosas", pero ha justificado su pregunta de control parlamentario en que las "responsabilidades políticas se sustancian en instancias políticas".

Ha argumentado que "cuando los indicios se multiplican se convierten en certezas" y que las certezas deben generar responsabilidades políticas por lo que ha sido una red de tramas corruptas por todo el país tejida desde el PP".

Tras criticar la "huida hacia adelante" con la que el PP de Rajoy ha abordado este asunto, ha repasado los "finiquitos en diferido , los ordenadores destruidos, los SMS pidiendo fortaleza, los Jaguar en los garajes, los payasos en las fiestas, las noches locas en el Pigmalion, los sobres de dinero negro repartiéndose para todos y los millones de euros en comisiones ilegales sustraídos de políticas para la ciudadanía".

"Esto no se va a olvidar, porque para su desgracia esta sociedad tiene memoria colectiva y esa no se borra tan fácil como la de un ordenador", ha rematado Lastra.