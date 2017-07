Santamaría: "Si algún día alguien es capaz de firmar la ley del referéndum, tendrá más motivos de tacha que artículos"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este lunes, sobre la futura ley para el referéndum independentista en Cataluña, que si "algún día es capaz de firmarla alguien para presentarla en algún sitio, tiene más motivos de tacha por inconstitucionalidad y por vulneración y la legislación internacional y estatutaria casi que artículos".

De hecho, ha destacado que actualmente los independentistas viven de "anuncios en teatros", ya que de lo que se habla "ni siquiera es el borrador de una ley" para convocar dicho referéndum.

Sáenz de Santamaría, acompañada por el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado también que "hace tiempo" que la Generalitat de Cataluña "vive en contra de sus propias instituciones de autogobierno". "Ninguneando a la oposición en el Parlamento de Cataluña y obviando hasta los informes de su Consell de Garantías Estatutarias", ha apostillado.

En todo caso, ha reafirmado que el referéndum en Cataluña "no se va a celebrar" y ha pedido al presidente catalán, Carles Puigdemont, que "haga una reflexión" sobre el "fracaso al que está conduciendo a su partido y al gobierno en su conjunto con mantener y no enmendar esta deriva".

"Ese referéndum no se va a celebrar, es un fracaso político de la Generalitat de Cataluña, demuestra que al cerrarse a hablar solo del referéndum ha perdido muchas oportunidades de diálogo, y pongo de ejemplo el no haber acudido a la Conferencia de Presidentes", ha aseverado Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta del Gobierno ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en una rueda de prensa en Mérida (Badajoz) tras mantener una reunión con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en la sede de Presidencia.

Santamaría ha insistido en que el Gobierno catalán cada vez actúa más de espaldas al "desarrollo democrático", destacando que son inadmisibles" las "presiones a los medios de comunicación, las condiciones a la publicidad institucional para que se apoye una determinada línea en relación con el referéndum" o las "amenazas a los funcionarios".

También, preguntada por la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución, Soraya Sáenz de Santamaría ha respondido que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está "mucho más interesado" en "demonizar la respuesta del Estado que aclarar a sus propios consellers cómo va a organizar el referéndum".

"El presidente del Gobierno ha sido muy claro, él lo hará todo en el margen que establece la ley. Nosotros no vamos a entrar en provocaciones de la Generalitat de Cataluña. Creo que es lo que están buscando, el referéndum no se va a celebrar y no diremos una palabra más alta que otra porque la ley y sobre todo la fuerza de la democracia, que es la fuerza de las leyes, no necesita ni sobreactuación ni sobrerreacción", ha añadido.

En su opinión, Puigdemont "más vale que haga una reflexión del fracaso al que está conduciendo a su partido y al gobierno en su conjunto con mantener y no enmendar esta deriva hacia un referéndum".

VARA, EN CONTRA DE LA APLICACIÓN DEL 155

Por su parte, preguntado Vara por este mismo asunto, ha dicho que él ratifica la posición del PSOE, que es contrario a que se aplique este artículo, que establece que si una comunidad autónoma no cumple sus obligaciones o atenta gravemente contra el interés general el Gobierno puede "adoptar las medidas necesarias" para obligarla, incluido "dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas".

Además, el presidente extremeño ha recalcado que la administración autonómica "siempre" estará "al lado de defender todo aquello que en la Constitución Española está muy claro y afecta tanto a la soberanía que reside en el pueblo español como en la unidad de España".