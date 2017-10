Santamaría defenderá este jueves la posición del Gobierno en la comisión conjunta del Senado sobre el 155

Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, finalmente no acudirá al Senado para exponer su posición contraria a la puesta en marcha de ese precepto constitucional. El presidente del Senado, Pío García-Escudero, le había ofrecido comparecer el jueves a las 17.00 horas en comisión o el viernes a las 10 ante el Pleno de la Cámara Alta, pero ha declinado las dos opciones.

En el Gobierno creen que cuando "uno no viene a los sitios es porque no quiere hablar" y recuerdan que no "sorprende" porque muestra la misma actitud que ha expuesto estos últimos meses. "Está claro que no quiere dialogar", ha recalcado el portavoz del Ejecutivo y ministro de Educación, Cultura y Deporte.

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES DE LA GENERALITAT

Fuentes del Gobierno catalán sí que han confirmado que Puigdemont sí que presentará un documento con alegaciones -el plazo finaliza este jueves a las 10.00-- contra la aplicación de ese artículo de la Carta Magna. Y la vicepresidenta del Gobierno será la encargada de responder a esas alegaciones en su intervención en comisión en el Senado, que tendrá lugar a partir de las 17.00 horas.

Se prevé que Rajoy también tome la palabra el viernes por la mañana en el Pleno de la Cámara que dará autorización al Ejecutivo para aplicar el 155, si bien Moncloa no lo ha confirmado aún oficialmente. El Gobierno estudia reunir esa misma tarde el Consejo de Ministros para analizar cómo se aplican esas medidas, que incluyen la destitución de Puigdemont y su gobierno, así como el recorte de las funciones del Parlamento catalán.