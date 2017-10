Santamaría defiende la estabilidad y el cumplimiento de la ley para dar seguridad a los turistas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido este martes la estabilidad y el cumplimiento de la ley para dar seguridad a los turistas. "¿Qué seguridad jurídica podemos dar a los demás si estamos dispuestos a hacer de cualquiera de nuestras ciudades o de cualquier de nuestras comunidades autónomas un recinto en el que se incumple la ley?", se ha preguntado, en alusión a la situación que se vive en Cataluña.

Así se ha pronunciado Sáenz de Santamaría tras inaugurar la tercera edición del Summit Shopping Tourism & Economy, junto al presidente del Comité Organizador de esta cumbre, Juan Antonio Samaranch, que también ha hecho hincapié en la necesidad de que haya seguridad jurídica y respeto a la ley para atraer turistas a España.

Sáenz de Santamaría ha afirmado que hay que "preservar la estabilidad política como factor esencial para reforzar" la senda de crecimiento, una vez que España es una economía "pujante". "La estabilidad política es un bien muy preciado, como lo es el respeto a la ley y la seguridad jurídica", ha enfatizado.

MÁS GASTO POR TURISTA

La vicepresidenta ha dicho que España está consiguiendo "año tras años cifras récords de visitas" y, de hecho, ha subrayado que en los ocho primeros meses se ha superado los 57 millones de turistas internacionales, un 10 % más que en el mismo periodo del año pasado en materia. Además, ha destacado que el gasto de esos turistas también es mayor, ya que, en agosto "el gasto medio por turista ha sido de 1.088 euros, un 6,1% por ciento más que el año anterior".

Sáenz de Santamaría ha subrayado que ahora tienen por delante un "gran reto" para aumentar el gasto del turismo de compras y de calidad, y acortar la distancia con países como Reino Unido o Francia. Para ello ha dicho que es clave alianzas entre líneas aéreas, centros comerciales o redes de museos, sin olvidar las sinergias entre el sector turístico y tecnológico. "Tenemos que poner en valor una serie de atributos: autenticidad, garantía y flexibilidad", ha enfatizado.

La vicepresidenta ha dicho que España es un destino de calidad no solo por sus recursos y diversidad cultural y oferta de ocio sino también por la seguridad, las infraestructuras o la eficiencia del sistema sanitario. "Creo que hay pocos países mejores para ponerse enfermo un turista que en España. Al menos va a estar tan atendido, si no mejor, que en su propio país", ha aseverado.

SAMARANCH PIDE "INTELIGENCIA" Y "FLEXIBILIDAD" EN CATALUÑA

Por su parte, Samaranch ha afirmado que atraer más turistas internacionales es el reto, si bien ha dicho que van por "el buen camino". Y ha añadido que los destinos deben ofrecer "seguridad jurídica y personal a los visitantes" porque si no no vendrán. "Un país que no hace respetar sus leyes o un país que no respeta sus propias leyes, se convierte en un destino problemático y menos atractivo", ha resaltado.

Antes del inicio del acto, Samaranch ha admitido que está viviendo con "mucha angustia" la situación creada en Cataluña y ha dicho que espera que se "reconduzca lo más rápidamente posible". Aunque ha dicho que hay que "dar tiempo al tiempo" porque no han pasado ni 48 horas del "referéndum ilegal", ha llamado a la "reflexión" por parte de todos. "Esperemos que la inteligencia se imponga sobre la irracionalidad. Creo que aquí lo que hace falta es mucha inteligencia y flexibilidad también por parte de todos", ha enfatizado.