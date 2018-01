Santamaría señala que las encuestas miden "momentos coyunturales" y que no siempre han acertado

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha restado importancia a las últimas encuestas que dan la victoria a Ciudadanos en unas elecciones generales, señalando que miden "momentos coyunturales" y que no siempre han acertado con sus predicciones.

"A mí me cuesta pronunciarme sobre estas cuestiones porque probablemente hoy las encuestas digan una cosa y, como ya lo hemos vivido, dentro de unos meses pueden decir una cosa distinta", ha afirmando, indicando que los sondeos sobre intención de voto "miden momentos muy coyunturales" y por eso "a veces han acertado y a veces no".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en el IV Foro Hotusa Explora en Madrid, Sáenz de Santamaría ha dicho que, si bien las encuestas son instrumentos de trabajo para los partidos políticos, hay que "operar sobre realidades".

Sobre la idea de realizar cambios en el PP para tener más apoyo entre los españoles y hacer frente al ascenso de Ciudadanos, ha dicho que no le corresponde hablar de eso. "Yo no soy más que un miembro de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo. Me metería donde no me corresponde, y suficiente tarea tenemos en el Gobierno", ha manifestado.

NO ES IGUAL GOBERNAR QUE OPINAR DESDE FUERA

La vicepresidenta ha indicado que los ciudadanos quieren "un Gobierno serio" y que la obligación de este es ofrecerles resultados, como cree que ha hecho el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el ámbito de la recuperación económica y también en lo que se refiere a Cataluña, al haber "frenado el independentismo".

"Nos ha tocado gestionar cuestiones muy difíciles y muy complicadas, y una cosa es estar en el Gobierno y otra cosa es opinar desde fuera. Creo que eso también lo valoran los ciudadanos a la hora de decidir sus opciones, que son libres", ha apuntado en alusión al partido liderado por Albert Rivera.