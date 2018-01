Santamaría dice que no se siente cuestionada: "Gobernar es pensar primero en el futuro de tu país"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este lunes que la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir la investidura de Carles Puigdemont si no asiste al Pleno del Parlament es una "buena noticia" y ha recalcado que "en absoluto" se siente cuestionada porque el Ejecutivo cumple con su "obligación". A su entender, gobernar es "pensar primero en el futuro" del país y luego en el de uno mismo.

Así se ha pronunciado en el desayuno informativo con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, organizado por Europa Press, al que han asistido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, entre otros.

Este sábado, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó por unanimidad, tras casi seis horas de reunión, que suspenderá la sesión del Parlament del próximo martes solo si dicha investidura se pretende hacer en ausencia del candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont. Se trataría de una medida cautelar previa a admitir o no a trámite el recurso del Ejecutivo.

"EL CAMINO DE PUIGDEMONT ES EL DEL SUPREMO"

Después de que Puigdemont haya dicho que pedirá autorización judicial para asistir al Pleno de investidura, la vicepresidenta le ha recordado que si viene a España, el TC ha dicho "clarísimamente" que tiene que "ponerse a disposición judicial". "Ese es el camino que tiene que seguir Puigdemont, el camino del Tribunal Supremo", ha apostillado.

En un momento en que el presidente del Parlament, Roger Torrent, y la Mesa de la Cámara, tienen que decidir si siguen adelante con el pleno de investidura de Puigdemont o acatan la decisión del TC, Sáenz de Santamaría ha afirmado que el Gobierno "irá recurriendo todo lo que se vaya produciendo" y ha subrayado que ahora "hay unas medidas cautelares clarísimas" del tribunal de garantías.

Según ha explicado, el TC señala que no se puede celebrar un pleno de investidura sin la presencia "física" del candidato y que "el señor Puigdemont no puede ir a ese pleno sin ponerse a disposición de la Justicia". En tercer lugar, ha proseguido, el tribunal de garantías deja claro que "no caben votos telemáticos y delegados" de los que están "huidos de la Justicia". A su entender, se trata de una "buena noticia para la Justicia y para los españoles de bien que cumplen la ley" y que les "sonroja" la actitud de algunos miembros del exgovern de Cataluña.

"EN ABSOLUTO" SE SIENTE CUESTIONADA

Preguntada si se siente cuestionada tras el intenso debate que ha provocado en el seno del TC el recurso del Ejecutivo, ha respondido: "En absoluto. Creo que en el Gobierno nos sentimos satisfechos todos los días de cumplir con nuestra obligación. Gobernar es pensar primero en el futuro de tu país y luego en el tuyo", ha enfatizado.

En cuanto a si el Gobierno contactó el sábado con los magistrados del TC ante el debate que ha provocado su recurso, Sáenz de Santamaría ha indicado que el Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado un recurso, que es la "manera" que tienen que dirigirse a los tribunales, "como hace todo el mundo en este país". Dicho esto, ha afirmado que el Ejecutivo se somete a la Constitución, la Ley orgánica del Tribunal Constitucional y a las decisiones de los tribunales.