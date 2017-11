Santi Vila afirma que "dará un paso al lado" si el PDeCAT mantiene la vía unilateral

El exconseller de Empresa de la Generalitat Santi Vila ha afirmado este domingo que si el soberanismo, y en particular el PDeCAT, mantienen el planteamiento por la vía unilateral "sólo podrá dar un paso al lado", volver a ser ciudadano corriente y trabajar desde la sociedad civil, como militante de base.

En un artículo publicado en 'La Vanguardia' titulado '¡Hacer las cosas bien!', Vila ha agradecido las muestras de afecto recibidas en los últimos días y, ante los críticos, ha respondido que apoyó "con determinación" el 1 de octubre, y que ha sido militante de Convergència y ahora del PDeCAT con honestidad, defendiendo los intereses de los ciudadanos de Cataluña y creyendo en la democracia liberal y la economía social de mercado.

"Es bien legítimo defender la independencia, eso sí, por la vía escocesa y nunca yendo directos, al margen del ordenamiento", ha añadido.

Asimismo, Vila ha reclamado "distensión y renuncia a decisiones unilaterales, diálogo sincero, negociación y acuerdo" para solucionar la situación en Cataluña con el Estado.

Ha defendido que la independencia de Cataluña "requiere grandes mayorías que la soporten, respeto escrupuloso a las minorías y hacer las cosas bien", por lo que cree que el independentismo no debería continuar de manera unilateral.

Vila ha advertido de que las políticas del Estado respecto a Cataluña, que ha calificado como radical anticatalanismo, no "justifican respuestas políticas que pueden poner en riesgo todo el progreso material y espiritual" que se ha conseguido en Cataluña, como cree que ocurrió con la proclamación de la República del 27 de octubre.

Ha explicado que defendió no declarar la independencia para evitar la aplicación del 155, pero que no lo consiguió porque había "dudas razonables" sobre si el Gobierno no lo aplicaría si el Govern convocaba elecciones y porque, a su juicio, también hubo incomprensión entre los partidos soberanistas.