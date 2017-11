Seguridad y comercio centran la cumbre de Asia Oriental en Manila

La seguridad y el comercio centrarán hoy las discusiones entre los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y de países como Estados Unidos, Rusia o China en la cumbre de Asia Oriental en Manila.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; los primer ministros de China, Li Keqiang; India, Narendra Modi; Australia, Malcolm Turnbull; y Japón, Shinzo Abe son algunos de los mandatarios que participarán en la cumbre.

Del Sudeste Asiático acudirán el presidente filipino, Rodrigo Duterte; la líder de facto del Gobierno birmano, Aung San Suu Kyi; presidente de Indonesia, Joko Widodo; el primer ministro malasio, Najib Razak; el jefe del Gobierno tailandés, Prayut Chan-ocha, y el primer ministro singapurés, Lee Hsien Loong, entre otros.

Aún no se sabe si la reunión abordará la crisis humanitaria de la minoría musulmana rohinyá de Birmania (Myanmar), un tema controvertido para Suu Kyi, premio nobel de la paz y ex prisionera política en la dictadura que ha sido acusada de no hacer suficiente para resolverlo.

Ayer, Suu Kuy dijo en una cumbre con sus socios de la ASEAN que está dispuesta a recibir ayuda internacional para los rohinyás y a iniciar el proceso de repatriación de los refugiados de esta minoría que han huido a Bangladesh en los últimos meses huyendo de la violencia del Ejército.

Hasta el momento, más de 600.000 refugiados, en su mayoría rohinyás, se encuentran hacinados en campos insalubres en Bangladesh, según la ONU, que ha denunciado una operación de "limpieza étnica" en su país de origen.

Los miembros de ASEAN y otros países invitados, así como la ONU, comenzaron ayer las reuniones bilaterales en las que han abordado asuntos de economía, seguridad y medioambientales, entre otros.

A lo largo de hoy tendrán lugar la reunión ASEAN Más Tres (con China, Japón y Corea del Sur), así como bilaterales del bloque con Canadá, India y la Unión Europea, representada por su presidente, Donald Tusk.

ASEAN, organización fundad en 1967, está integrada por Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.

El bloque representa una población de 620 millones de habitantes y un producto interior bruto combinado de unos 2,55 billones de dólares (unos 2,16 billones de euros).