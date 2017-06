Sémper (PP) no ve "mayor complicación" en completar la transferencia de prisiones

El presidente del PP de Guipúzcoa y portavoz parlamentario, Borja Sémper, ha reconocido que no ve "mayor complicación" en completar la transferencia de prisiones, aunque ha advertido de que se trata de la "gestión" de las cárceles no de cuestiones que afectan a la política o la legislación penitenciaria.

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, el dirigente popular ha afirmado además que el PP representa en Euskadi una oposición "firme y contundente" y ha valorado que cuando tiene que llegar a acuerdos es "capaz de hacer esfuerzos".

"A la oposición le toca controlar a la acción de gobierno pero también debe ser responsable y cuando hace falta acordar tiene que ser capaz de hacer ese esfuerzo", ha sostenido.

En esta línea, ha advertido de que en la presente legislatura Gobierno vasco y central son conscientes de que la aritmética les obliga a llegar a acuerdos.

"Esto ha permitido que haya presupuestos aprobados entre partidos diferentes en Euskadi y en Madrid. Es bueno y puede ayudar a desengrasar las relaciones para lograr otro tipo de acuerdos", ha indicado.

Sémper ha apostado así por "impulsar reformas" que permitan seguir saliendo de la crisis económica, pero también por alcanzar acuerdos en materia fiscal.

"Tiene que haber una reforma fiscal que permita rebajar la carga impositiva de ciudadanos y empresas. Hay que tener cintura y capacidad de adaptación. Estamos mejor que hace cuatro años, necesitamos generar recursos y controlar el gasto y para eso también sería importante hacer reformas en la administración", ha añadido.

De este modo, ha abogado por rebajar la carga impositiva a pequeñas empresas y familias ya que eso "permitirá que se consuma más": "Hay que sentarse a analizar los números y para ello hemos tendido la mano al PNV".

Tras advertir de que los tres diputados generales y el consejero de Hacienda son del mismo partido (PNV), ha criticado que no se ponen de acuerdo "sobre el modelo hacia el que hay que evolucionar".

Asimismo, ha afirmado que en Euskadi ha habido "recortes impulsados por el PNV y las diputaciones", pero eran "recortes que había que hacer porque la situación era de extrema necesidad". Además, ha afirmado que ve las relaciones entre PNV y PP "engrasadas" y existen "retos importantes por abordar conjuntamente".

COMPETENCIAS

Por lo que se refiere a un posible traspaso a Euskadi de las competencias sobre prisiones y gestión de la Seguridad Social, Sémper ha advertido de que son cuestiones que "plantean reflexiones diferentes".

"Las transferencias contempladas en el Estatuto tenemos que ser capaces de desarrollarlas y si hay circunstancias que lo impiden contarlo y hacerlo público", ha considerado.

Tras indicar que el Estatuto de Autonomía es algo que "hay que cumplir, y en eso está el PP también", ha instado a los Ejecutivos español y vasco a que se sienten en la comisión mixta de transferencias y "se planteen estas cuestiones y se analicen económicamente".

"No veo mayor complicación de cara completar" la transferencia de la competencia de prisiones, ha afirmado, para añadir no obstante que cuando el Estatuto de Autonomía habla de transferencia de prisiones se refiere a "la gestión de las cárceles", no a cuestiones que afectan a la política o la legislación penitenciaria.

"La gestión no me supone ningún problema. Otra cosa es que el PNV nunca la ha pedido y nunca le ha interesado por ser una patata caliente a consecuencia del terrorismo y la violencia", ha indicado, para añadir que tras el final del terrorismo las circunstancias han cambiado y ahora "parece que al PNV le interesa la transferencia".