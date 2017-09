Senador uruguayo dice que Sendic tuvo su mayor sanción al renunciar

El senador oficialista uruguayo Marcos Otheguy dijo hoy a Efe que la mayor sanción que pudo recibir el ahora exvicepresidente Raúl Sendic, fue su propia renuncia.

"A mí no se me ocurre otra. Me parece que es la mayor sanción que uno podría pensar como consecuencia de un fallo de un tribunal de conducta política", expresó el senador.

Estas declaraciones las brindó previo a su ingreso a la reunión de la Asamblea General en el Palacio Legislativo, donde se aprobó de forma unánime la renuncia presentada por Sendic y se votó la asunción de su sucesora, la senadora Lucía Topolanksy, esposa del expresidente José Mujica.

El exvicepresidente se vio envuelto en una polémica luego de que el semanario local Búsqueda publicara los gastos en los que incurrió al utilizar una tarjeta corporativa de la petrolera estatal Ancap, de la que fue vicepresidente (2005-2009) y presidente (2009-2013) y tras semanas de incertidumbre resolvió renunciar.

Otheguy señaló que ve a Topolansky con mucha fortaleza, experiencia parlamentaria y trayectoria política como para manejar sus nuevas tareas.

"La mejor expectativa y el convencimiento de que va a cumplir una gran labor", agregó.

Otheguy señaló que a pesar de la renuncia de Sendic, no hay en el país algún tipo de crisis institucional más allá de que sea un hecho político relevante.

"Yo creo que es un día triste porque nunca uno quiere que renuncie un vicepresidente de la República", comentó.

Otheguy dijo que el Frente Amplio logró "administrar internamente" lo que espera de la ética de sus gobernantes y de sus integrantes y subrayó la fortaleza del partido.

Señaló además que el oficialismo resolvió la situación "como corresponde".

"Hay un cuestionamiento y por voluntad propia el vicepresidente de la República concurre al Tribunal de Ética Política del Frente Amplio que tiene un pronunciamiento muy contundente y termina con la renuncia del vicepresidente", explicó Otheguy.

El senador dijo que la coalición actuó como un partido político sano, democrático y que reivindica la ética como un "valor superior".