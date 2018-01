Serbia exige a Kosovo aclarar el asesinato de Ivanovic para continuar con el diálogo

Serbia ha condicionado la continuación del diálogo de normalización con Kosovo, auspiciado por la Unión Europea (UE), al esclarecimiento del asesinato del líder serbokosovar Oliver Ivanovic en el norte kosovar.

"No me sentaré nunca a la mesa de negociaciones hasta que no recibamos las respuestas el relación con el asesinato de Ivanovic", declaró el negociador serbio Marko Djuric en declaraciones anoche a la televisión pública serbia RTS.

Djuric insistió en que Belgrado ha mostrado su dedicación al diálogo, pero que ahora "exige" resultados y pruebas sobre el asesinato "para que se pueda hablar como entre personas".

También declaró que Serbia llevará a cabo su propia investigación al considerar que el objetivo del atentado fue desestabilizar la situación entre los serbios que viven en Kosovo, sobre todo en el norte, y a Serbia y su futuro.

La delegación serbia suspendió el martes su participación en Bruselas de una nueva ronda de conversaciones con Kosovo, después de un parón de más de un año, destinadas a analizar la aplicación de los acuerdos logrados hasta el momento.

Los progresos en el difícil diálogo es una condición para ambos países para su acercamiento al futuro ingreso comunitario.

Serbia, que calificó el asesinato de Ivanovic de un "acto terrorista", pidió el martes a través de las misiones de la UE (EULEX) y de la ONU (UNMIK) en Kosovo participar en las investigaciones sobre el asesinato.

No obstante, el ministro kosovar de Justicia, Abelard Tahiri, declaró a los medios locales que son las autoridades kosovares quienes investigarán el caso.

Ivanovic, de 64 años, fue asesinado el martes a tiros a la entrada de la sede de su partido, la Iniciativa Cívica SDP, en la zona norte de Mitrovica, divida entre serbios y albanokosovares desde la guerra de 1998-1999.

El político serbio fue condenado en enero de 2016 en Kosovo a nueve años de cárcel por presuntos crímenes de guerra contra civiles albaneses cometidos en 1999, pero el Tribunal de Apelaciones anuló la condena hace un año y ordenó un nuevo juicio.

Ivanovic era considerado un moderado y en medios serbios se indicaba que el proceso en su contra estuvo políticamente motivado.

La policía kosovar informó hoy de que, por la investigación, ha recogido imágenes de las cámaras de seguridad del edificio frente al que Ivanovic fue asesinado, pero no ha dado otros detalles.

Los medios serbios informaron hoy de que el cadáver de Ivanovic será trasladado a Belgrado donde previsiblemente recibirá sepultura en jueves.

Kosovo, poblada mayoritariamente por albaneses étnicos, proclamó en 2008 su independencia de Serbia, que este país no reconoce.

La independencia ha sido apoyada por más de cien países, entre ellos Estados Unidos y la mayoría de los socios de la Unión Europeo, aunque no por países como Rusia y España.