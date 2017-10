De la Serna plantea un plan de mejora de las Cercanías en la Comunitat Valenciana con una inversión de 800 millones

Así lo ha señalado tras su reunión con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en una comparecencia en la que ha indicado que a lo largo del mes de octubre habrá reuniones con la Generalitat para acabar de coordinar y determinar las actuaciones a realizar, tras un estudio "muy exhaustivo y detallado" del estado de la red de Cercanías.

Puig ha valorado esta iniciativa, asegurando que aunque las actuaciones en este servicio "son probablemente menos vistosas que el AVE" pero son, sin embargo, "fundamentales para miles de personas todos los días", por lo que este plan es "extraordinariamente positivo".

Respecto a ese plan, ha dicho De la Serna, será realista y no incluirá "nada se no se pueda llevar a cabo" ni hará "trampas con las cifras". Sobre los plazos, ha indicado que dada la envergadura de las actuaciones no son de uno o dos años.

También ha anunciado que este mismo mes habrá un borrador del convenio para la Estación Central de Valencia, para poner "negro sobre blanco los compromisos y el calendario" y el Gobierno central prevé asumir el 100% del coste, que ha cifrado en torno a los 1.000 millones de euros.

