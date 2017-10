De la Serna: Si ERC, PDeCat o la CUP concurren, estarán asumiendo que la independencia era una realidad virtual

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha apuntado este lunes que si ERC, el PDeCAT y la CUP concurren a las elecciones catalanas del 21 de diciembre estarán asumiendo que la independencia de Cataluña era "una realidad virtual completamente alejada de la realidad".

"Es importante recordar que, si los que hoy se creen o piensan que están viviendo en la república catalana y tienen además responsabilidades en esa república y deciden asimismo presentarse a unas elecciones de otro país, pues estarían asumiendo la realidad paralela que han creado y que no dejaba de ser una realidad virtual", ha manifestado en una entrevista a RNE recogida por Europa Press.

El ministro ha recalcado que todas las formaciones "tienen la oportunidad" de presentarse a los comicios autonómicos, y los partidos independentistas "tienen todo el derecho del mundo" a hacerlo también. De hecho, en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Prees, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha recomendado a los partidos independentistas que "asuman la situación" de la convocatoria electoral y ha aseverado que "la mejor" opción es que los catalanes se expresen en las urnas.

Así, les ha pedido "sensatez" de cara a los comicios en los que, según ha recalcado Zoido, los catalanes determinarán quien debe seguir "construyendo Cataluña".

Por su parte, De la Serna ha afeado al expresidente catalán Carles Puigdemont que no convocase comicios cuando estuvo en su mano, al mismo tiempo que celebrado la decisión del líder del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, que disolvió el Parlamento catalán y convocó las elecciones catalanas "desde el minuto uno", después de que la Cámara catalana declarase constituida la república.

"INCOHERENTE" QUE SE QUEDEN EN CONGRESO Y SENADO

Asimismo, ha apuntado que los diputados y senadores de formaciones a a favor de la independencia mantienen una postura "incoherente" al decidir mantener su acta en las Cortes Generales. "Se escapa mucho del sentido racional", ha declarado, para después recordar que todos los parlamentarios ---señalando directamente al diputado de ERC Gabriel Rufián-- dijeron que se irían "al minuto" de declararse la república catalana.

"Tienen que explicar su contradicción", ha puntualizado, aunque subrayando que "tienen derecho" a quedarse con el acta. Pero, a juicio De la Serna, todos los parlamentarios independentistas "quieren seguir" para continuar con este "circo" de la independencia pero "no están mejorando" la sociedad catalana.

"Lo tienen, no se les priva de ese derecho", ha señalado, haciendo hincapié eso sí en que "otra cosa distinta" es si se abre un proceso judicial. En este sentido, ha manifestado la postura de obediencia a la justicia por parte del Gobierno y ha recalcado que, si el expresidente catalán Carles Puigdemont "sigue cometiendo ilegalidades, deberán ser estudiadas".

Sobre la querella que previsiblemente presentará la Fiscalía General del Estado contra los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña y del Govern por un delito de rebelión tras la declaración unilateral de independencia, el ministro no ha querido pronunciarse: "No me corresponde a mi hacer cumplir la ley", sostiene.

Por otro lado, ha cargado contra el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, porque "se comprometió" a respetar la Constitución mientras ha tendido a "acercarse" a los independentistas. "No se puede estar en un sitio y en otro al mismo tiempo", ha subrayado, afeando al líder del partido morado que no haya estado en la defensa de la Constitución y del "restablecimiento" de la legalidad. "Veremos en qué medida la gente que votó a Podemos se siente identificado con esta deriva", ha concluido.