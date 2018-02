De la Serna cree que J. Sánchez quiere desviar atención y pide que no amenace

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha considerado hoy que el expresidente de la ANC y número 2 de JxCat, Jordi Sánchez, solo intenta "desviar la atención" de su proceso con sus afirmaciones sobre supuestas conversaciones con representantes del Gobierno y le ha pedido que no amenace con ellas.

En una entrevista hoy en Onda Cero, De la Serna ha asegurado que no sabe sobre las conversaciones "que se pudieron mantener o no", pero si Sánchez considera que esas conversaciones deben salir a la luz "que lo haga" porque no tiene mucho sentido que se dedique a "amenazar" con la existencia de determinados mensajes del Gobierno.

En todo caso, se ha mostrado "seguro" de que no hay nadie en el Ejecutivo "preocupado porque este señor pueda dar a conocer cualquier tipo de mensaje".

A su juicio, en este momento los independentistas "no tienen otro recurso" que intentar "desviar la atención" y quieren que Sánchez actúe como "liebre mediática", algo que "no va a evitar" que tengan que someterse "al proceso al que se van a tener que someter", ha advertido.

El expresidente de la ANC y número 2 de JxCat ha declarado ante el juez Pablo Llarena que tenía mensajes telefónicos privados "con representantes del Gobierno" días antes del referéndum del 1-O que "no hacían prever en ningún caso lo que ocurrió el 1 de octubre".

Así lo señaló Sánchez al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena durante su declaración el pasado 11 de enero, según el audio publicado hoy en la edición digital de La Vanguardia y han confirmado a Efe fuentes presentes en esa declaración.