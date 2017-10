De la Serna dice que el artículo 155 es "aplicable" pese a su complejidad

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dicho hoy que sus esperanzas de que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, vuelva a la legalidad son "nulas", y ha asegurado que el artículo 155 de la Constitución es "aplicable", aunque se trata de una medida "compleja".

"Si Puigdemont ni siquiera se digna a acudir al Senado es que no podemos esperar mucho. Ojalá me equivoque", ha señalado De la Serna en declaraciones a Onda Cero.

El titular de Fomento ha insistido en que la convocatoria de elecciones autonómicas no es suficiente, porque el Govern puede seguir instalado en la ilegalidad y "con unas leyes que están fuera del orden constitucional".

Por lo tanto, ha subrayado De la Serna, Puigdemont debería comunicar que no ha declarado la independencia y "restaurar la legalidad".

El ministro ha explicado que el Senado puede modificar e introducir enmiendas al acuerdo del Consejo de Ministros que puso en marcha la aplicación del artículo 155.

Una vez que la medida sea aprobada por la Cámara Alta, ha dicho, se reunirá el Consejo de Ministros, en una fecha aún no decidida, para tomar las medidas para desarrollar el artículo 155.

De la Serna ha afirmado que el artículo 155 "es aplicable", pero ha reconocido la "complejidad" de hacerlo.

"No tenemos ninguna guía en la que apoyarnos porque no se ha hecho nunca. No hay precedentes", ha dicho.

No obstante, ha recalcado de que el Gobierno acertará en la aplicación del 155 porque está preparado.

De la Serna ha explicado que Fomento se haría cargo de las competencias en materia de infraestructuras de transporte y vivienda.

El ministro ha destacado que Fomento tiene experiencia en este ámbito, porque ya gestiona en Cataluña las infraestructuras de titularidad del Estado y cuenta allí con 5.000 personas.

Sobre la posibilidad de que organizaciones independentistas traten de tomar el control de las infraestructuras, el titular de Fomento ha recordado que ya hay presencia de la Policía y de la Guardia Civil en los puntos clave.