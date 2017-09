De la Serna asegura que el referéndum "no se va a celebrar" y subraya la "firmeza y contundencia" del Gobierno

"No hay tarjetas censales, no hay comunicación con los ciudadanos, tras haber sido requisadas todas, y ni tan siquiera hay comité electoral, tras su cese, por lo tanto, no habrá referéndum", ha sentenciado, antes de defender ue el Gobierno que dirige Mariano Rajoy ha actuado "con firmeza y contundencia".

"Los representantes políticos de la Generalitat están llevando a cabo claramente acciones en contra de la Constitución Española y de la ley", ha lamentado.

A preguntas de los medios de comunicación, al término de un acto en Ferrol (La Coruña), en el inicio de la construcción del acceso ferroviario al puerto exterior de esta ciudad, de la Serna ha asegurado que "el Gobierno actuará en cada momento en función de las circunstancias que se produzcan y poniéndose a disposición de los órganos judiciales".

"Como ahora, que el fiscal ha establecido un sistema de coordinación entre Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra", ha aseverado.