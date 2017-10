De la Serna reitera que las obras del soterramiento del AVE a Murcia comenzarán el 15 de noviembre

De la Serna ha reiterado que los plazos establecidos suponen "hechos, no promesas". "Esta es la auténtica realidad y no lo que están diciendo", ha contestado el ministro de Fomento a las acusaciones socialistas sobre "las falsas promesas" y las "palabras huecas" del Gobierno.

"Comprométase con los murcianos y no siga dividiendo a nuestra ciudad", ha espetado González Veracruz, quien ha exigido también que la llegada de la alta velocidad no implique pasos a nivel en Murcia.

"No son proyectos ni propuestas, hay una empresa constructora que está ejecutando los primeros 530 metros lineales de soterramiento. Hay una empresa a la que algunos no dejan trabajar, me parece increíble que esté de acuerdo con eso", ha respondido De la Serna a la diputada socialista, en referencia a los boicots que han sufrido las obras del AVE durante las multitudinarias protestas en la ciudad de Murcia.

Y ha reivindicado que el proyecto complementario que ampliará el soterramiento a 580 metros se aprobará este viernes, por lo que ha pedido a González Veracruz que esté pendiente de este acontecimiento. El ministro ha puesto en valor que el proyecto final de soterramiento de 606 millones de euros se acabará este año y se licitará en los primeros meses de 2018.

"Son hechos, no promesas. Es una autentica realidad y no lo que están diciendo. Les hemos reunido y van a poder ver que lo que hacemos es rigurosamente cierto", ha concluido De la Serna.