Seúl también pedirá más presión para Corea del Norte ante la ONU

El presidente surcoreano, Moon Jae-in, pronunciará hoy su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, en el que se espera que abogue por incrementar la presión sobre Corea del Norte para desactivar su programa nuclear y de misiles.

El político liberal, que llegó al poder el pasado mayo, será el cuarto ponente en una jornada en la que Moon también tiene previsto reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, según informó hoy la oficina presidencial surcoreana.

Se espera que Moon pida en su discurso incrementar la presión internacional sobre el régimen de Pyongyang mediante la firme implementación de los paquetes de sanciones de la ONU, el último aprobado hace apenas 10 días en respuesta a la prueba nuclear norcoreana del 3 de septiembre.

El germen de esta postura, según los expertos, ya se vio con claridad durante la intervención de Moon en el Consejo de Seguridad Nacional celebrado el pasado 15 de septiembre, horas después de que Pyongyang respondiera a las sanciones de la ONU lanzando un nuevo misil de medio alcance.

Durante el consejo, el presidente liberal insistió en que el diálogo con el Norte "no es posible ante la actual situación" y que la presión internacional será la que acabe forzando a Corea del Norte a retornar a la senda diplomática.

Esta postura está en línea con lo que ya han expresado esta semana ante la ONU los jefes de Gobierno de Estados Unidos y Japón, los dos principales aliados regionales de Seúl a la hora de lidiar con la cuestión norcoreano.

El mejor reflejo de esta postura coordinada es que el primer ministro nipón, Shinzo Abe, se unirá hoy a Trump y a Moon para celebrar un encuentro a tres bandas una vez terminado el encuentro bilateral.

El mensaje por el que está abogando Seúl se aparta sin embargo de la intención inicial de Moon, que durante sus primeros meses de mandato se mostró abierto al diálogo incondicional con Pyongyang, vía que se ha visto obligado a aparcar ante las continuas e insistentes pruebas de armamento llevadas a cabo por Pyongyang.

De hecho, al igual que ha hecho el Ejecutivo nipón, la Administración Moon no solo no ha criticado el beligerante discurso de Trump ante la ONU, en el que amenazó con "destruir totalmente" Corea del Norte, si no que ha considerado que el mensaje del presidente estadounidense es claro y convincente.