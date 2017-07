SíQueEsPot cree que Puigdemont cierra "en falso la crisis de Govern" tras el cese de Baiget

Lo ha dicho en su turno de palabra en la comparecencia del presidente para dar cuenta en el Parlament del cese de Baiget, que a juicio de Rabell se ha comportado como un "ilusionista haciendo desaparecer la crisis de gobierno" en su discurso.

"Esta crisis revela algo más profundo que un tema personal, es la estrategia de la actual mayoría parlamentaria, y usted quiere huir adelante", ha asegurado.

Rabell ha afirmado que Puigdemont quiere vestir de fortaleza un acto que es "de debilidad" del Govern que preside, y le pide un cambio de rumbo en su hoja de ruta que tiene por objetivo el referéndum del 1-O.

Ha criticado que el plan de Puigdemont pasa por radicalizar a los convencidos y no por ganar adeptos a un referéndum que "no respeta las resoluciones del Parlament, incumple el Estatut, va en contra de la Constitución y no cumple ninguna condición internacional", haciendo que muchos catalanes no se sientan interpelados por él.