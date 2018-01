El Síndic ve "motivos evidentes" para que intervenga el TEDH tras decisión TC

El Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha asegurado hoy que hay "motivos evidentes" para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) intervenga en la decisión que adoptó el TC, que obliga al candidato Carles Puigdemont a pedir una autorización judicial para ser investido.

En un comunicado, el Síndic (defensor del Pueblo catalán) ha considerado que "existen motivos fundamentados para que las personas directamente lesionadas en sus derechos se planteen interponer las correspondientes demandas ante el TEDH", a quien, según Ribó, podrían solicitar "medidas cautelares".

El Síndic ha instado al Parlamento de Cataluña a interponer un recurso "contra la exigencia del alto tribunal al candidato de solicitar autorización previa para poder concurrir a la investidura, además de las alegaciones que puede interponer sobre la admisión a trámite de la demanda del Gobierno del Estado".

Ribó ha calificado de "grave" la situación de "posible alteración del marco jurídico vigente y contravención del estado de derecho" que, en su opinión, puede incurrir la resolución del alto tribunal del 27 de enero.

"El Tribunal Constitucional, sin admitir a trámite la demanda del Gobierno del Estado, ha adoptado unas medidas cautelares no solicitadas, que no están previstas ni en la Constitución española ni en su ley orgánica, y en un procedimiento (impugnación de disposiciones autonómicas) que no prevé", ha asegurado el Síndic.

Según Ribó, las medidas del TC tienen "una afectación directa" en los derechos de Carles Puigdemont, el derecho de representación popular del Parlament y los derechos de participación política de toda la ciudadanía de Cataluña.

El Síndic critica, además, que las medidas se han adoptado sin escuchar las partes en el procedimiento.

Ribó ha considerado que la exigencia del TC es "desconocida en el ordenamiento jurídico" y ha asegurado que "vulnera los derechos como diputado y es contraria a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)".

Asimismo, el Síndic ha dicho que independientemente del sentido de voto del 21-D, toda la ciudadanía "ve alterado el derecho de participación política mediante sufragio activo".

Ribó también se ha pronunciado sobre los diputados presos y ha defendido que la "reiterada prohibición" de participar en las labores parlamentaras, salvo el voto, ha asegurado, "supone una vulneración del derecho de sufragio pasivo".