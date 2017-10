Sindicatos policiales critican al Gobierno, al PSOE y se preguntan dónde está el Poder Judicial

En una circular interna, SUP, CEP, UFP, SPP y ASP insisten, como esta mañana, que Rajoy y Zoido "deben dimitir si no ponen fin a la caza al policía que se ha iniciado en Cataluña" tras el dispositivo para impedir el referéndum independentista del 1 de octubre. Ambos dirigentes son señalados por su "vil escaqueo" y su "maldito cálculo político".

Los sindicatos ven "escandaloso" que alcaldes "presionen a hoteles para que echen" a los policías o que los mossos "sigan actuando con equidistancia, traicionando a compañeros y la legalidad que juraron acatar". "Sus mandos se han convertido", dicen sobre la policía catalana, "en una extensión de la mafia política que gobierna Cataluña".

"No es menos vergonzoso que un partido como el PSOE", continúan, "insista en poner el acento en las cargas policiales del 1-O". Le recuerdan que bajo su mandato se realizaron "cientos de cargas de similar o mayor dureza".

"A todos los partidos políticos les exigimos que cesen en el uso de la Policía Nacional y la Guardia Civil en sus cuitas electoralistas", señalan, "resuelvan el problema de España y dejen de criticar a quienes sirven a la Ley y a los jueces".

Precisamente contra el Poder Judicial también dirigen sus críticas los cinco sindicatos policiales. "Exigimos protección del Estado real", y se preguntan: "¿Dónde está la Fiscalía General del Estado?, ¿dónde la Abogacía?, ¿dónde el Ministerio de Justicia?, ¿dónde los Delegados del Gobierno y Subdelegados?, ¿dónde está el ministro de Fomento para imponer orden en los puertos de Cataluña?, ¿en qué lugar se esconde el director general de la Policía?".

"Basta ya de escaqueos", continúan, "de fiestas del Día de la Policía, de palmadas en el hombro, de discursos, de tuits de peloteo, de ruedas de prensa, de servirse de lo público y no servir a lo público, de gastar 40.000 euros anuales por mossos y no equiparar nuestros sueldos". "Demuestren que esta es la Policía Nacional, junto con la Guardia Civil, que defiende a España", finalizan, recordándoles el riesgo de que "no se sientan representandos" por los dirigentes políticos.