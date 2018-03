Sindicatos de Policía y Guardia Civil denuncian ataque al portal del sondeo sobre equiparación que obliga a suspenderlo

Los sindicatos de Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han denunciado este lunes un ataque "organizado" contra el portal habilitado para conocer la opinión sobre la última propuesta de equiparación salarial y ha anunciado que este martes interpondrán una denuncia en la Unidad Central policial especializada correspondiente.

Los cuatro sindicatos policiales y las siete asociaciones de la Guardia Civil reclamarán así que se investigue hasta sus "últimas consecuencias" el origen de este "ataque mafioso, premeditado y delictivo", las personas que han participado en el mismo y sus nexos y conexiones. Asimismo, avisan que se personarán en cuantos procedimientos judiciales se abran para impulsarlos como acusación.

Según han denunciado, el portal de acceso para pulsar la opinión de más de 100.000 compañeros ha sido objeto de "un ataque brutal, ajeno acualquier problema técnico del servidor", considerado como "organizado" por la empresa que da alojamiento al dominio, y no realizado por aficionados ya que la empresa que lo ha sufrido es la que cuenta con mejor valoración en España en actividades de 'hosting' (alojamiento de páginas), da servicio a más de un millón de dominios y, con 14 años de experiencia, tiene sedes y empleados en tres continentes.

Aclaran, no obstante, que los datos cedidos no han sido objeto de ataque alguno, puesto que no formaban parte de base de datos alguna alojada en esa web.

El "ataque", que ha obligado a suspender "temporalmente" el sistema de votación, ha sido comunicado a la Secretaría de Estado de Seguridad, que ha aceptado a retrasar la reunión prevista para este jueves. Por si parte, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha subrayado que desde el Ministerio tratarán de ayudar a los sindicatos "para que puedan retomar la votación de manera inmediata" y ejercer un derecho como es el de consulta a las bases que supone "un gran acierto".

"Se puede estar en contra de una propuesta, se puede no participar o no apoyarla, pero se están viendo cosas que sobrepasan esa discrepancia. Si se confirma que se ha producido un ataque de un 'hacker', me parecería un exceso que no procede", ha recalcado Nieto en declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE recogidas por Europa Press.

Para los sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, "alguien quiere hacer saltar por los aires el climainterno" de estos dos cuerpos. No obstante, advierten que el sondeo se llevará a cabo y para evitar "susceptibiladades", han anunciado que repetirán el sondeo "desde cero" y con "un sistema que implemente laseguridad y preparado para este tipo de ataques organizados".

Finalmente, advierten que los responsables del mismo tendrán que asumir sus responsabilidades por el mismo. "Tenemos experiencia en combatir el delito y llegar hasta sus autores. Este caso no va a ser una excepción. Y quien ataca a ambos Cuerpos acabará siendo puesto a disposición judicial. De lo que nosotros dependa, será así aunque tengamos que perseguirle hasta las puertas del infierno", confluyen.