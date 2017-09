Solana no ve opción de que la UE medie: "No está en las mesas de los primeros ministros"

El exsecretario general de la OTAN y exministro socialista Javier Solana ha considerado este lunes que no hay cabida para que la UE haga de mediadora para encontrar una solución ante el referéndum del 1 de octubre, y ha avisado de que esta cuestión "no está en las mesas de los primeros ministros o jefes de gobierno" europeos.

En una conferencia-coloquio de Barcelona Tribuna organizada por 'La Vanguardia', la Asociación Española de Directivos (AED) y la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, ha asegurado que la UE tiene otras preocupaciones, como el Brexit y las elecciones alemanas, por lo que "este dossier puede estar en algún nivel, pero no en el de las mesas" de los líderes europeos.

Tras advertir de que no se debería engrandecer o empequeñecer lo que pueda pasar tras el 1-O, ha recalcado su contribución cuando era ministro socialista para la celebración de las Olimpiadas, la creación de la UPF y otras cuestiones, y que se siente "gran amigo" de Barcelona y Cataluña.

"Desde estas premisas, trabajemos juntos. Fui parlamentario desde la primera legislatura, estuve en la comisión constitucional, y no puedo ayudar a que se quiebre la ley que ayudé a redactar, solo a través de los mecanismos que hay para cambiarla", ha sostenido Solana, que ha respondido que no tiene capacidad ni poder para poder manifestarse si avalaría que se aplicara el artículo 155 de la Constitución al preguntársele al respecto.

Al definirse como demócrata y europeo, ha pedido no dar más problemas de los que ya tiene la UE, no volver a épocas pasadas y buscar una solución desde el sentido común y el trabajo político: "Dejemos las fronteras en paz y sigamos trabajando juntos hacia un futuro que tiene que ser mucho más propicio, dentro de las dificultades que vamos a tener".

"Les adoro", ha exclamado Solana, tras pedir a los catalanes que no se sientan poco queridos por el resto de ciudadanos españoles, y ha manifestado que su gran deseo es que se alcance un acuerdo que permita a ambas partes salir adelante juntas.

Al preguntársele si da credibilidad a la teoría de que Julian Assange y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, estarían de acuerdo en una operación para alentar el proceso soberanista catalán, Solana ha respondido que "Putin es más inteligente que para hacer esto".

TERRORISMO YIHADISTA

Aunque rechaza hablar de guerra, ha admitido que el terrorismo yihadista es un conflicto muy serio que juega con instrumentos que no son racionales, y que hay que adaptarse a jugar con sus armas --trabajar en red y en pequeños grupos, y una gran movilidad-- o será muy difícil combatirlo.

Para Solana, la robustez de los ejércitos occidentales no es la mejor manera de luchar contra la agilidad del terrorismo yihadista, aunque también ha dejado claro que "algo de terrorismo siempre va a haber".

BREXIT Y TRUMP

También se ha referido a las negociaciones del Brexit, destacando que no avanzan porque los británicos "no quien mover ficha a la hora de arreglar las cuentas con la UE y no tienen las cosas claras entre ellos", y ha advertido de que habrá un serio problema si no hay un acuerdo para 2019.

Sobre Estados Unidos, ha lamentado el lema de 'American First' de su presidente, Donald Trump, cuando considera que los problemas actuales necesitan soluciones globales y cooperación, y ha llamado a construir un nuevo pacto social para evitar un "desenganche, desacuerdo y desprecio total" de los ciudadanos hacia los políticos por no saber resolver sus problemas.

Pese a aventurar que Angela Merkel volverá a ganar las elecciones en Alemania, ha indicado que las relaciones con Trump no son buenas y que hay que ser capaz de solucionar la relación entre ambos países "o costará que la relación transatlántica salga bien parada" en diversas cuestiones, también en el ámbito de la seguridad.

En relación a Corea del Norte, considera que es un gran problema que tiene difícil social, y que "o hay una cooperación muy grande entre China y Estados Unidos, o será difícil" resolver la situación.