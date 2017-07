Sortu: los presos de ETA mantienen la línea roja del "no arrepentimiento"

El representante de Sortu y exrecluso de ETA Antton López Ruiz 'Kubati' ha dicho hoy que el colectivo de presos de la organización terrorista (EPPK) mantendría las "líneas rojas" de "no arrepentimiento y no delación" que fijó al inicio del proceso de su debate interno.

López Ruiz, quien cumplió 26 años de prisión por 13 asesinatos, entre ellos el de la dirigente etarra Dolores González 'Yoyes' ha comparecido en una rueda de prensa en San Sebastián, acompañado por Oihana Garmendia, portavoces ambos de la comisión de presos de Sortu.

Antton López Ruiz ha indicado que el EPPK "mantiene" las "líneas rojas" de "no arrepentimiento y no delación" que marcó al inicio del proceso de debate o, al menos, no ha comunicado lo contrario.

Además, ha señalado que "la legislación no dice nada de arrepentimiento" y que "no se puede pedir solamente a una parte que haga una serie de ejercicios que la otra parte no quiere asumir".

No obstante, López Ruiz ha querido transmitir un "mensaje positivo" ya que "el futuro irá indicando cuáles son los caminos por los que nos tenemos que mover" y ha apostado por articular un "consenso en Euskal Herria" para tratar este tipo de "cuestiones".

Ha calificado de "paso importante" el proceso desarrollado por el EPPK y ha aplaudido que el debate interno puesto en marcha por este colectivo haya concluido con una participación del 87 %.

Los representantes de Sortu han valorado además que el documento en el que se apuesta por aceptar vías legales individuales para lograr la excarcelación haya sido "mayoritariamente apoyado -73,4 %- por los presos".

"El hecho de que tres cuartas partes" de los reclusos "hayan suscrito como válido el documento es un aval indiscutible. Es obvio que el colectivo ha sabido resituarse en las nuevas condiciones sociopolíticas emanadas del cambio de estrategia de la izquierda abertzale", han añadido.

En su opinión, "los datos" demuestran que "la unidad del colectivo es grande" y que "los criterios en los que se mueven gozan de amplio consenso entre sus miembros teniendo en cuenta que los votos han sido nominales".

En todo caso, los representantes de Sortu han expresado su convencimiento de los presos de ETA necesitan "el acompañamiento de la sociedad para desarrollar toda la potencialidad de la legislación penitenciaria ordinaria y denunciar la aplicación de las leyes de excepción".

Han insistido en que, tras la aprobación de este documento, el colectivo "levanta la mirada de los patios para tener una referencia amplia de la sociedad vasca".

Por último, los representantes de Sortu han hecho un llamamiento a las instituciones y a los agentes políticos y sociales vascos para que trabajen en favor de una "solución integral a las consecuencias del conflicto".