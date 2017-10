Sturgeon exige claridad a Londres sobre el periodo transitorio tras el brexit

La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, exigió hoy "urgentemente" a la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, "claridad" sobre el periodo de transición tras el "brexit", la salida británica del bloque comunitario.

A través de una carta, Sturgeon expresó su "preocupación" porque las empresas comiencen a implantar "planes de contingencia", si May "no acuerda o formaliza el periodo transitorio hasta que no se llegue a un acuerdo sobre la relación futura" entre el Reino Unido y la Unión Europea.

"Llevo diciendo desde hace algún tiempo que, en el caso de que se dé finalmente el 'brexit', un periodo de transición es importantísimo para permitir a las empresas y a los Gobiernos del Reino Unido y más allá lidiar con las incertidumbres del proceso", señaló la ministra principal.

"Sin embargo, sobre todo tras su intervención del lunes en la Cámara de los Comunes, la transparencia de sus intenciones es algo que ha empezado a ponerse en duda, y ello ha contribuido a debilitar la confianza de las empresas en que haya un tiempo transitorio acordado pronto", continuó.

May aseguró el lunes en los Comunes que el diálogo entre Londres y Bruselas ha tomado un nuevo impulso en las últimas semanas, aunque los 27 socios europeos restantes todavía no ven progreso suficiente para pasar a la segunda fase de la negociación, que abordará la futura relación comercial.

La primera ministra británica subrayó que se habían hecho "avances importantes" en las negociaciones sobre el 'brexit', al tiempo que reveló que ha recibido presiones por parte de empresarios británicos para cerrar un acuerdo de transición lo antes posible.

"Me refiero, en concreto, a los comentarios en los que sugería que no se puede acordar o formalizar un periodo de transición hasta que no se llegue a una resolución sobre la relación futura. Por eso le exijo urgentemente garantías de que está comprometida en implementar acuerdos transitorios que satisfagan las necesidades de las empresas", insistió Sturgeon.

Expresó también "una gran preocupación" por la posibilidad de que la postura negociadora del Gobierno de May resulte en una falta de acuerdo entre Londres y Bruselas.

"Cada vez estoy más preocupada de que sus negociaciones concluyan en un escenario sin acuerdo. El Parlamentó escocés indicó claramente esta semana que no llegar a un acuerdo sería algo inaceptable, y creo que si el Reino Unido se encontrara en esa situación preferiría que no se lleve a cabo el 'brexit'", subrayó la ministra escocesa.