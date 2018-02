Suiza ha aprobado varias extradiciones a España, sobre todo por terrorismo

El futuro de Anna Gabriel en Suiza, donde asegura que pretende instalarse y retomar la docencia, pasa por un procedimiento judicial distinto al de Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers huidos en Bélgica, ya que, aunque Suiza no es un país miembro de la UE, tiene un convenio de extradición con España que ya se ha aplicado en anteriores ocasiones, en los últimos años sobre todo en casos de terrorismo.En el caso de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena decida cursar una orden internacional de detención para la dirigente de la CUP y pedir su extradición a España, la Justicia suiza resolverá en un plazo de varios meses de acuerdo a ese convenio.En los últimos años estos son los principales casos de extradición de Suiza a España:.- El 23 de mayo de 2000 el argelino Mohamed Amine Akli fue entregado a España por las autoridades suizas, a las que se había reclamado su extradición.Amine Akli fue condenado en 2001 por su pertenencia al Grupo Islámico Armado (GIA) a 14 años de prisión por la Audiencia Nacional, aunque posteriormente el Tribunal Supremo redujo la condena a 9 años y 3 meses..- La ciudadana alemana Gabrielle Emile Kanze, acusada de colaborar con ETA, fue detenida en Suiza en marzo de 2002 y en agosto de ese año las autoridades helvéticas autorizaron su extradición, que fue recurrida ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, por lo que la entrega quedó paralizada hasta la resolución del recurso.Finalmente fue extraditada a España en enero de 2003 y, aunque resultó condenada en noviembre de 2004 a dos años y ocho meses de cárcel, fue puesta en libertad al haber cumplido la pena en prisión preventiva..- Mohamed Achraf, presunto terrorista acusado por la justicia española de preparar un atentado con un camión bomba contra la sede de la Audiencia Nacional en Madrid en 2004, llegó a España el 22 de abril de 2005 extraditado por Suiza, donde estaba encarcelado desde su detención el 28 de agosto de 2004 por estancia ilegal en el país y robo de teléfonos móviles.El Tribunal Federal de Suiza rechazó un recurso presentado por el presunto terrorista contra su extradición a España..- En 2007 la ex concejal de HB en Asteasu (Gipuzkoa) Nekane Txapartegi fue condenada a 11 años de prisión por integración en ETA, aunque luego el Tribunal Supremo rebajó la condena a 6 años y 9 meses de prisión por entender que el delito era de colaboración y no de integración, y posteriormente a 3 años y medio en aplicación del nuevo artículo del Código Penal.Sin embargo, la sentencia nunca se pudo llegar a ejecutar porque Txapartegi vivía huida desde 2009 en Suiza bajo una falsa identidad. En abril de 2016 fue detenida en Zúrich en virtud de una orden de arresto cursada por España y un tribunal suizo había aceptado la entrega.Pero el pasado 15 de septiembre de 2017, la Audiencia Nacional declaró prescrita la sentencia porque habían transcurrido más de cinco años desde que se dictó y se trataba de una pena "menos grave"..- El 18 de agosto de 2010 Suiza extraditó al autor de dos crímenes cometidos en los meses de febrero y abril en el municipio de Cangas de Onís y en el de Parres, en Asturias.